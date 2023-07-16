Hakkari'de sıcaktan bunalanlar buraya koşuyor: Şineber Şelalesi Hava sıcaklıkları yurt genelinde artarken, karasal iklimin etkisinde olan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde daha çok hissediliyor.

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AA

Hakkari'de sıcaklar etkisini artırdı. Hava sıcaklığının hissedilir oranda artması vatandaşları zor durumda bırakıyor.

Hakkari'de etkisini artıran sıcak havadan bunalan vatandaşlar serinlemek için Sineber Şelalesi'ne gidiyor.

Şelale, kente 50 kilometre mesafede Kaval köyü sınırlarında bulunuyor.

Şelalenin bir bölümü yeşilliklerle kaplı kayaların arasından süzülüyor. Bir bölümü de yöre sakinlerinin yanı sıra çevre iller ve farklı ülkelerden yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

Serin suda yüzmek için gidiliyor

Şelaleye gelenler, piknik yapıp, serin suda yüzerek serinlemeye çalışıyor.

"Şehir merkez yanarken biz burada serinliyoruz"

Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Hacı Tansu, kentte turizmde büyük bir hareketliliğin yaşandığını dile getirerek bölgeye olan ilgiyi şöyle özetledi:

Burası yerli ve yabancı turistlerin sıklıkla geldiği bir yer. Çevre il ve ilçelerden birçok insan buraya geliyor. Sineber Şelalesi, Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir yer. Görkemli bir vadi. Her tarafından şelaleler akıyor. Burası özel bir coğrafya. Doğal haliyle kalmasını ümit ediyoruz. Şehir merkezinde yakıcı bir hava varken, biz burada serinliyoruz, güzel zaman geçiriyoruz.

İnternetten görüp gelen var

Almanya'dan gelen Turgut Gündüz de eşinin şelaleyi internetten görmesi üzerine bölgeye gelmeye karar verdiklerini ifade etti.

"Doğal haliyle kalmasını istiyoruz"

Katıldıkları tur kapsamında Kaval köyüne geldiklerini anlatan Gündüz, şu bilgiyi verdi.

Burası yerli ve yabancı turistlerin sıklıkla geldiği bir yer. Çevre il ve ilçelerden birçok insan buraya geliyor. Sineber Şelalesi, Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir yer. Görkemli bir vadi. Her tarafından şelaleler akıyor. Burası özel bir coğrafya. Doğal haliyle kalmasını ümit ediyoruz. Şehir merkezinde yakıcı bir hava varken, biz burada serinliyoruz, güzel zaman geçiriyoruz.

"Şelalenin büyüleyici bir güzelliği var"

Semih Yıldız da arkadaşlarıyla bölgeye gezmeye geldiklerini belirterek, şelalenin büyüleyici bir güzelliğinin olduğunu ve birçok kişinin burada zaman geçirdiğini dile getirdi.