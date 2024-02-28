Hava sıcaklıkları artıyor! Yaz turizmi Karadeniz'e kayacak İklim değişiklikleri nedeni ile artan sıcaklıklar turizm rotasını kuzeye çevirdi. Türkiye'de de bu noktada Karadeniz kıyıları plajları ile öne çıkacak. Uzmanlara göre artık, 'Ağustos ayında Antalya'ya gidelim' yerine 'Giresun'a, Sinop'a gidelim' denecek.

AA

Dr. Öğretim Üyesi Nazan An ve Danışma Kurulu Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Tufan Turp tarafından yapılan araştırma, Karadeniz'in yaz turizmi için ideal bir konfor sunabileceğini ve iklim değişikliğine uyumda önemli bir alternatif olabileceğini ortaya koydu.

İklim değişikliği, tatilin yönünü çevirdiği Karadeniz'in plaj turizmi potansiyelini de artırıyor.

"Karadeniz Bölgesinin Öngörülen Yaz Turizmi Potansiyeli" başlıklı araştırma, Karadeniz kıyılarının gelecekte turizm açısından önemli bir alternatif olabileceğini, özellikle Sakarya, Ordu, Samsun, Trabzon ve Rize gibi kentlerin yaz sezonunda plaj turizmi için uygun konfor düzeyine sahip olabileceğini gösterdi.

"Karadeniz Bölgesi alternatif rota olacak"

Nazan An, popüler yaz rotalarında, iklim değişikliğine bağlı termal konforun insan sağlığını rahatsız edici seviyelere ulaşmaya başlaması nedeniyle Karadeniz Bölgesi'nin alternatif rota olarak değerlendirilebileceğini öngörerek araştırmaya başladıklarını söyledi.

Araştırma 2026-2050 arasını kapsıyor

İklim değişikliğinin etkilerinin bölgelere ve sektörlere göre farklılıklar gösterdiğini, turizmin de iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek sektörlerden biri olabileceğini belirten An, yaptıkları çalışmada 2026-2050 arasını kapsayan yakın-orta vadeyi dikkate alarak kötümser senaryo altında araştırmalar gerçekleştirdiklerini şu sözlerle aktardı:

Turizmin mevsimselliğini de dikkate aldığımız zaman turizm destinasyonlarına ve turizm türlerine olan talep değişiyor, rutin hale gelmiş birtakım seyahat modelleri değişiyor. İklim, turistin karar vermesinde doğrudan etkili bir faktör olarak ortaya çıkıyor. Çalışmada kullanılan Tatil İklim Endeksi, sıcaklığın yanı sıra bağıl nemi de dikkate alan termal konfor endeksiyle birlikte yağış, rüzgar hızı ve bulut örtüsü dediğimiz 'estetik' isimli alt endeksi de içeriyor. Böylece çalışma, çoklu iklim değişkenlerini dikkate alarak turist konforu açısından daha güvenilir bir bilgi veriyor. Çalışmada ayrıca 'plaj skoru' ve kentsel kesimler için 'kent skoru' dediğimiz iki ayrı hesaplama yaptık, kıyı şeridini ve kentsel kesimleri ayrı ayrı değerlendirdik.

"Sıcaklık ortalamaları 22 dereceleri aşıyor"

Alternatif turizm rotaları belirlenmesinin, iklim değişikliğine uyum sürecinde bir çözüm olarak düşünülmesi gerektiğini vurgulayan An, şu değerlendirmede bulundu:

Karadeniz kıyıları, iklimsel açıdan tercih edilebilir destinasyon alternatifleri arasında yer alabilir. Karadeniz’in mevcut iklimsel koşullarına baktığımızda, Orta ve Batı Karadeniz'in Akdeniz iklimi özellikleri gösteren bazı bölgelerinde en sıcak ay, sıcaklık ortalamaları 22 dereceleri aşıyor.

"Turizm sezonları değişecek, zamansal farklılıklar olacak"

Tufan Turp ise normalde çok zor değişen turist davranışlarının, sıcak hava dalgaları kitlesel sağlık sorunları oluşturabilecek bir afete dönüştüğü zaman değişebileceğini kaydetti.

"İklimi değiştirdik, bununla birlikte artık alışkanlıklarımız da değişmeli"

Karadeniz'deki turizm yatırımlarının, doğal güzellikleri yok etmeden koruyarak ve bozulmuşu da onararak tam anlamıyla sürdürülebilir bir şekilde yapılması gerektiğini ifade eden Turp, şu değerlendirmelerde bulundu:

İklimi değiştirdik, bununla birlikte artık alışkanlıklarımız da değişmeli. Turizm sezonları değişecek, zamansal farklılıklar olacak. Turizm sektöründe farklı turizm türleri için farklı destinasyonlar ön plana çıkacak, bazı bölgeler için mevcutta çok önem verilmeyen turizm taleplerine talep olabilir. Artık belki izin günlerimizde, 'Ağustos ayında Antalya'ya gidelim.' yerine 'Giresun'a, Sinop'a gidelim.' diyeceğiz, Antalya'ya ise bahar aylarında gitmek isteyeceğiz. Önümüzdeki yıllarda yazlıkları belki de güney bölgeler yerine Karadeniz gibi kuzey bölgelerden alacağız.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)