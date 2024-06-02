İstanbul'a yakın tatil rotaları Hava sıcaklıkları artarken İstanbul'da yaşayanların, nefes alabilecekleri, doğa ile buluşabilecekleri yakın noktaları hatırlatmak istedik. Bu noktalardan bazıları İstanbul içinde kalırken, bir kısmı da şehre yakın destinasyonda ziyaretçileri bekliyor.

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İstanbul civarında günübirlik tatile gidilebilecek birçok nokta var.

İstanbul'un kalabalığından kaçmak ve doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyenler için ideal tatil noktalarını sıraladık.

Hem doğa ile iç içe olmak hem de tarihi ve kültürel zenginlikleri keşfetmek isteyenler için bu ideal tatil noktaları, İstanbul'a yakın olmaları nedeniyle hafta sonu kaçamakları için de oldukça uygun seçenekler arasında yer alıyor.

İşte kolaylıkla ulaşılabilecek, gidildiğinde şehir havasından uzakta hissettirecek İstanbul'a yakın popüler noktalardan bazıları:

İstanbul'un sınırları içindeki kaçış noktaları:

Şile

İstanbul'a yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta bulunan Şile, doğal güzellikleri, plajları, kalesi ve tarihi feneri ile ünlü.

Şile özellikle yaz aylarında deniz keyfi için tercih edilen bir yer.

Ağva

Şile'ye bağlı olan Ağva, Göksu ve Yeşilçay nehirleri arasında yer alıyor.

Nehir kenarındaki otelleri, doğa yürüyüşü rotaları ve sakin atmosferi ile özellikle romantik kaçamaklar için Ağva ideal bir destinasyon.

Ağva'ya gidildiğinde burada keyifli yemek yenebilecek noktalar bulunuyor.

Polonezköy

İstanbul'a yaklaşık 30 km uzaklıkta bulunan Polonezköy, Polonyalı yerleşimciler tarafından kurulan bir köydür. Doğa yürüyüşleri, bisiklet turları ve piknik alanları ile ünlü.

Riva

İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı olan Riva, Karadeniz kıyısında yer alıyor.

Denizi, plajları ve sakin atmosferi ile günübirlik tatiller için tercih ediliyor.

Adalar

Büyükada, Heybeliada, Burgaz Adası ve Kınalıada İstanbul'un içindeki sayfiye yerlerinden...

İstanbul'a deniz otobüsü, motor ya da vapurla kolayca ulaşılabilen Adalar, bisiklet turları, yürüyüşler ve tarihi yapıları ile ünlü.

Özellikle Büyükada, Ada turları ve Aya Yorgi Kilisesi ile popüler.

Adalar'da kısa yürüyüşler yapılarak deniz ürünleri ve dondurma yiyebilirsiniz.

Kilyos

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Kilyos, Karadeniz kıyısında yer alıyor.

Plajları, su sporları ve yaz festivalleri ile ünlü Kilyos, hava sıcaklıklarını arttığı bir dönemde rüzgarlı temiz havası ile de öne çıkıyor.

Çatalca

Çatalca, tarihi yapıları ve yerel lezzetleri ile ünlü olan Çatalca'nın merkezinde gezilecek birçok yer bulabilirsiniz. Çatalca Kalesi ve çevresindeki tarihi yapıları ziyaret edebilirsiniz.

Çilingoz Tabiat Parkı: Çilingoz Tabiat Parkı, Karadeniz kıyısında yer alır ve plajı, ormanı ve doğal güzellikleri ile ünlüdür. Kamp yapmak ve doğa yürüyüşleri için ideal.

İnceğiz Mağaraları: İnceğiz Köyü yakınlarındaki bu mağaralar, Bizans dönemine ait kaya oyma yapıları ile ünlü. Tarihi ve doğal güzellikleri bir arada sunuyor.

Yalıköy: Karadeniz kıyısında yer alan bu köy, sakin plajı ve doğası ile dinlenmek için ideal bir yer.

Ormanlı Plajı: Doğal güzellikleri ve temiz denizi ile bilinen Ormanlı Plajı, deniz ve güneşin tadını çıkarmak için ideal.

Silivri

Uzun sahil şeridi ile ünlü olan Silivri, deniz keyfi yapmak isteyenler için mükemmel bir seçenek. Sahil boyunca birçok restoran ve kafe var.

Silivri'de bulunan Selimpaşa, Silivri'ye bağlı bu sahil kasabası, temiz plajları ve sakin atmosferi ile biliniyor. Özellikle yaz aylarında deniz keyfi için tercih ediliyor.

Silivri, golf oynamayı sevenler için de ziyaret edilen bir ilçe.

Silivri'nin bir başka sahil kasabası olan Gümüşyaka, plajları ve yazlıkları ile ünlüdür. Denizin ve güneşin tadını çıkarabilirsiniz.

Silivri'de bulunan Mimar Sinan Köprüsü (Mimar Sinan Su Kemeri), Osmanlı dönemi mimarisinin güzel örneklerinden biri.

İstanbul'un dışında gidilebilecek yakın noktalar

Sapanca

İstanbul'a yaklaşık 1.5 saat uzaklıkta bulunan Sapanca, gölü ve doğa yürüyüşleri ile ünlü bir kaçış noktası.

Ayrıca yakınında yer alan Maşukiye, şelaleleri ve doğal güzellikleri ile de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Abant

İstanbul'a yaklaşık 3 saat uzaklıkta bulunan Abant, doğal güzellikleri ve gölü ile ünlü.

Abant, özellikle sonbahar ve kış aylarında muhteşem manzaralar sunuyor.

Bursa

Bursa, zengin tarihi, doğal güzellikleri ve kültürel mirasıyla Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri.

İşte Bursa'da gezebileceğiniz bazı önemli yerler ve oluşturabileceğiniz gezi rotası:

Ulucami, Koza Han, Yeşil Türbe ve Yeşil Cami, Yeşil Türbe ve Yeşil Cami, Cumalıkızık köyü, Uludağ ve Botanik Park.

Trakya bölgesindeki gezi durakları

Trakya bölgesi, İstanbul'a yakınlığı ve doğal güzellikleri ile birçok güzel tatil noktası sunuyor. Trakya bölgesinde hem tarih ve kültürü keşfetmek hem de doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyenler için ideal tatil noktaları.

Edirne

Trakya'nın en önemli şehirlerinden biri olan Edirne, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile ünlü. Selimiye Camii, Eski Camii, Üç Şerefeli Camii, Edirne Sarayı ve Karaağaç gibi yerler ziyaret edilebilir. Ayrıca, Meriç Nehri kıyısında güzel vakit geçirebilirsiniz.

Kırklareli

Doğal güzellikleri ile ünlü olan Kırklareli, Dupnisa Mağarası, İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı ve Kıyıköy gibi doğal alanları ile dikkat çeker. İğneada, özellikle deniz ve doğa severler için ideal bir yer.

Tekirdağ

Marmara Denizi kıyısında yer alan Tekirdağ, üzüm bağları ile ünlü. Kumbağ, Şarköy ve Uçmakdere gibi sahil kasabaları, deniz keyfi ve doğa yürüyüşleri için uygun.

İğneada

Kırklareli'ne bağlı olan İğneada, longoz ormanları (subasar ormanları), temiz plajları ve sakin atmosferi ile ünlü. Doğa ile iç içe bir tatil arayanlar için harika bir destinasyon.

Kıyıköy

Vize ilçesine bağlı olan Kıyıköy, Karadeniz kıyısında yer alır ve tarihi yapıları ile ünlü. Kıyıköy Kalesi, Aya Nikola Manastırı ve sahil şeridi ile ziyaretçilere keyifli bir tatil sunuyor.

Saros Körfezi

Ege Denizi'nin kuzeyinde yer alan Saros Körfezi, özellikle dalış ve su sporları ile ilgilenenler için popüler bir merkez.

Saros Körfezi, Erikli ve Enez gibi sahil kasabaları, güzel plajları ve temiz denizi ile dikkat çeker.

Vize

Kırklareli'ne bağlı olan Vize, tarihi dokusu ve doğal güzellikleri ile ünlü. Vize Kalesi, Antik Tiyatro ve Cehennem Şelaleleri gibi yerler ziyaret edilebilir.