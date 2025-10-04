Japonya 2025’te Türklerin rotası oldu

2025’in ilk yarısında Japonya, uluslararası turizmde dikkat çekici bir yükseliş yaşadı.

Ocak–Haziran döneminde ülkeyi 21,5 milyon yabancı ziyaret ederken, Türkiye’den gelen turist sayısı geçen yıla göre tam yüzde 77,3 arttı.

Bu hızlı yükseliş, Japonya’nın Türk gezginler arasında neden bu kadar popüler hale geldiğini merak ettiriyor.

Peki Türkler neden Japonya'ya gitmeye başladı?

VİZESİZ SEYAHAT VE DİREKT UÇUŞLAR İLGİYİ ARTIRIYOR

Türk pasaport sahipleri, Japonya’ya 90 güne kadar vizesiz seyahat edebiliyor.

Bu da ülkeyi cazip bir destinasyon haline getiriyor.

Üstelik direkt uçuşlar sayesinde seyahat daha pratik hale geldi, uçuş süreleri kısaldı, aktarma derdi azaldı.

Japonya artık çok daha ulaşılabilir bir rota oldu.

KÜLTÜREL ZENGİNLİK VE FESTİVALLER TÜRKLERİ CEZBEDİYOR

Japonya, zengin kültürel mirası ve renkli etkinlikleriyle turistlerin ilgisini çekiyor.

Kyoto’nun Sakura ağaçlarından Tokyo’nun neon ışıklarına, Osaka’nın sokak lezzetlerinden geleneksel festivallere kadar eşsiz deneyimler sunuyor.

2025’te Expo Osaka ve yaz mevsiminde düzenlenen Nagaoka, Tsuchiura ve Omagari havai fişek festivalleri gibi etkinlikler, Japon piroteknik sanatının ustalığını sergileyerek gezginleri büyülüyor.

2025 itibarıyla İstanbul’dan Japonya’ya uçak bileti fiyatları, seyahat tarihi, aktarma sayısı, havayolu şirketi ve rezervasyon zamanına göre değişiklik gösteriyor.

Skyscanner verilerine göre en uygun uçuşlar 24.698 TL ile 27.307 TL arasında seyrediyor.

Türk Hava Yolları ile İstanbul-Tokyo gidiş-dönüş biletleri 51 bin TL’yi aşarken, İstanbul-Osaka gidiş-dönüş biletleri ise 55 bin TL civarında bulunuyor.

JAPONYA’DA ÖNE ÇIKAN ŞEHİRLER

Tokyo, modern yaşamın kalbi olarak öne çıkıyor.

Shibuya Kavşağı’nda kalabalığın enerjisini deneyimleyebilir, Akihabara’daki elektronik cennetini keşfedebilir ve Tokyo Kulesi’nden şehrin panoramasını izleyebilirsiniz.

Kyoto ise geleneksel Japon kültürünü yansıtan tapınakları ve bahçeleriyle ünlü.

Fushimi Inari Tapınağı ve Arashiyama Bambu Ormanı mutlaka görülmeye değer.

Osaka, lezzetli sokak yemekleri ve eğlenceli atmosferiyle öne çıkıyor.

Dotonbori Caddesi’nde yürüyüş yapabilir, Osaka Kalesi’ni ziyaret edebilirsiniz.

Hokkaido ise doğal güzellikleri ve kayak merkezleriyle tanınıyor.

Kış aylarında kar sporları yapmak isteyenler için ideal bir destinasyon.

TÜRK TURİST İLGİSİ SÜRÜYOR

Japonya, kültürel zenginlikleri, düzenlenen etkinlikler ve sosyal medyadaki görünürlüğüyle Türk turistlerin dikkatini çekiyor.

Vizesiz seyahat imkanı ve direkt uçuş seçenekleri, ülkeyi daha erişilebilir hale getiriyor.

Zengin kültürel deneyimler, festival ve etkinlikler ile kolay ulaşım seçenekleri, Japonya’yı Türk turistler için cazip bir destinasyon haline getiriyor.

Planlama yaparak ziyaret edenler, hem şehirleri hem de mevsimsel etkinlikleri dilediği gibi keşfetme fırsatı bulabiliyor.