Komşu onayından, dini şartlara: Vatandaşlık almanın en zor olduğu 10 ülke

Vatandaşlık almanın en zor olduğu ülkelerde bekleme süreleri süreci imkansız hale getiriyor...

Günümüzde farklı ülkelerde yaşam kurmak isteyen insanlar, çoğu zaman vatandaşlık hakkı elde etmeyi hedefliyor.

Ancak her ülke bu konuda aynı derecede açık davranmıyor. Bazı devletler vatandaşlık için uzun bekleme süreleri, sıkı kültürel sınavlar ve dini şartlar öne çıkarıyor.

Küçük prensliklerden kapalı toplumlara kadar birçok ülke, vatandaşlık verme sürecinde oldukça katı bir yaklaşım benimsiyor.

İşte vatandaşlık almanın en zor olduğu ülkelerden öne çıkan 10 ülke...

1. KATAR

Katar’da vatandaşlık almak oldukça zor kabul ediliyor. Ülkede en az 25 yıl kesintisiz ikamet etmek, Arapça’yı iyi derecede bilmek gerekiyor.

Dini ve kültürel uyum da süreçte önemli rol oynuyor.

2. VATİKAN

Vatikan vatandaşlığı yalnızca çok sınırlı bir kesime veriliyor.

Kardinaller, diplomatik görevliler ve Katolik Kilisesi adına resmi görev yapan kişiler bu vatandaşlığa kabul ediliyor.

Genel yabancılar için Vatikan vatandaşlığı neredeyse ulaşılamaz bir statü olarak görülüyor.

3. LİECHTENSTEİN

Avrupa’nın küçük ama zengin prensliği Liechtenstein, vatandaşlık için oldukça uzun bir ikamet şartı öne çıkarıyor.

30 yıl boyunca ülkede yaşamış olmak gerekiyor.

Üstelik süreç yalnızca bürokratik işlemlerle bitmiyor; prensin ve parlamentonun onayı olmadan vatandaşlık verilmiyor.

4. BHUTAN

Himalayalar’daki kapalı krallıklardan biri olan Bhutan’da vatandaşlık süreci çok sıkı denetim altında ilerliyor.

En az 20 yıl ülkede yaşamak, Butan dilini akıcı şekilde bilmek, kültürel uyum göstermek ve iyi karakter sahibi olmak aranıyor.

Ayrıca hükümet, başvuruları gerekçe göstermeden reddedebiliyor.

5. SUUDİ ARABİSTAN

Suudi Arabistan’da vatandaşlık almak için Müslüman olmak, Arapça’da akıcı konuşabilmek ve en az 10 yıl ülkede kesintisiz yaşamak gerekiyor.

Ülke, dini ve kültürel kriterlere uyum konusunda oldukça hassas davranıyor.

6. KUVEYT

Kuveyt’te vatandaşlık için 20 yıl boyunca ülkede yaşamak temel şart olarak görülüyor.

Arapça bilmek ve İslam’a mensup olmak da sürecin ayrılmaz parçaları arasında yer alıyor.

7. İSVİÇRE

İsviçre vatandaşlığı almak yalnızca uzun süreli ikamete değil, aynı zamanda topluma uyum sağlamaya da bağlı. Yaklaşık 10 yıl ülkede yaşamak gerekiyor.

Bunun yanında başvuru yapılan kantondaki yerel halkın ve yetkililerin onayı olmadan süreç tamamlanmıyor.

8. ÇİN

Çin vatandaşlığı yabancılar için son derece sınırlı şekilde mümkün oluyor.

Çin kökeni olmayan bir yabancının vatandaşlık alabilmesi neredeyse imkansız kabul ediliyor.

Sadece aile bağları veya çok özel durumlar söz konusu olduğunda başvurular dikkate alınıyor.

9. KUZEY KORE

Kuzey Kore vatandaşlığına ulaşmak dünyadaki en kapalı süreçlerden biri olarak biliniyor. Vatandaşlık başvurusu için açık ve şeffaf bir sistem bulunmuyor.

Çoğu durumda politik bağlantılar veya özel ayrıcalıklar olmadan bu ülkenin vatandaşlığına erişmek mümkün olmuyor.

10. JAPONYA

Japonya’da vatandaşlık süreci hem uzun hem de detaylı incelemelerle ilerliyor.

Yetkililer adayların kişisel hayatını ve toplumsal uyumunu yakından inceliyor. Ayrıca başka bir ülkenin vatandaşlığından vazgeçilmesi şart koşuluyor.

Başvuruların önemli bir bölümü sonuçlansa da süreç zahmetli kabul ediliyor.