Mikonos Adası'ndaki kısıtlamalar nedeniyle turistler adayı terk etti

Koronavirüs vakalarındaki artışla birlikte sokağa çıkma yasağı getirilmesi ve eğlence yerlerindeki müziklerin durdurulmasının ardından adadaki turist sayısı azaldı.

Yunanistan’ın önemli turizm merkezlerinden Mikonos Adası’nda koronavirüs vaka sayılarında büyük artış görüldü.

Adada sokağa çıkma yasağı ve eğlence yerlerinde müzik yayınının durdurulması için kararlar alındı.

Bunun üzerine Türklerinde tercih ettiği Mikonos Adası, büyük bir sessizliğe büründü.

BİNLERCE REZERVASYON İPTAL EDİLDİ

Yerel Yunan basınındaki haberlerde, Sivil Savunma ve Kriz Yönetim Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias tarafından açıklanan yeni tedbirlerin uygulanmasının ilk gününde Ada’da binlerce rezervasyonun iptal edildiği, yasaklardan etkilenen yabancı turistlerin Ada'dan ayrıldığı, müzik yayınının yasaklanması nedeniyle barların ve gece kulüplerinin kapanmaya başladığı bildirildi.

ÖZEL HASTANELER, YÜKSEK ÜCRETLER TALEP ETTİ

Ada'daki yabancı turistler test yaptırmak için sağlık merkezlerinin önünde uzun kuyruklar oluştururken; özel hastanelerin test için turistlerden alışılmadık derecede yüksek ücretler talep ettiği kaydedildi.

Karantina hastanelerinde ise boş yatak kalmadığı bilgisi paylaşıldı.

MİKONOS BELEDİYE BAŞKANI'NDAN TEPKİ

Hükümetin kararına tepki gösteren Mikonos Belediye Başkanı Konstandinos Kukas, turizm sezonunun ortasında getirilen tedbirlerin haksız bir uygulama olduğunu söyledi.

"HAKSIZ KARAR YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLMELİ"

Yaz sezonunda "Yunanistan’da müzik duyulmayan tek adanın Mikonos" olduğunu, Ada sakinlerinin ve turistlerin gece sokağa çıkamadığını ifade eden Kukas, "Hükümet, bu haksız kararı yeniden gözden geçirmeli." dedi.

VAKALARDAKİ BÜYÜK ARTIŞ

Mikonos’da son günlerde salgın vakalarındaki büyük artış sebebiyle gece sokağa çıkma yasağı getirilirken, restoran ve barlarda müzik yasaklanmıştı.

Sivil Savunma ve Kriz Yönetim Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, yaptığı açıklamada, vatandaşlara tedbirlere kesin olarak uymaları çağrısında bulunmuş, yasaklara uymayanlara 50 binden 200 bin avroya kadar para cezaları kesileceğini bildirmişti.