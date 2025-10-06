Nemrut Dağı sonbahar renkleriyle büyülüyor

Bitlis’in Ahlat, Güroymak ve Tatvan ilçeleri sınırında yer alan Nemrut Dağı, sonbaharın gelmesiyle birlikte sarı, turuncu ve kahverengi tonlarına bürünerek adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Soğuk, sıcak gölleri, buhar ve buz bacalarıyla Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında "Mükemmeliyet" ödülü alan Nemrut Kalderası’nda artık sonbahar renkleri hâkim oldu.

YAPRAKLAR DÖKÜLMEYE BAŞLADI, TURİSTLER AKIN ETTİ

Nemrut Kalderası’ndaki ağaçlar, renklerini değiştirerek yapraklarını dökmeye başladı. Bu güzelliği yakından görmek isteyen vatandaşlar, hafta sonunu fırsat bilerek Nemrut Krater Gölü’ne akın etti.

Bölgede pastel renklerin yanı sıra mavi ve yeşil tonları da hakim olurken, fotoğrafçılar için adeta açık stüdyo niteliği kazandı.

ZİYARETÇİLERDEN BÜYÜK BEĞENİ

Bölgeye arkadaşlarıyla gelen Cihan Önen, sonbahar aylarıyla birlikte Nemrut’un artık kışa hazırlandığını belirterek, vatandaşları bu renk cümbüşünü görmeye davet etti:

Ekim ayındayız, Nemrut Kalderası harika bir yer. Yaprakların bazıları kırmızı, bazıları yeşil, bazıları ise farklı bir ambiyans renkte. Yerli ve yabancı pek çok insan şu anda burada. Herkesin bu güzelliği görmesi gerekiyor.

"GERÇEKTEN ÇOK GÜZEL BİR DOĞA"

Yılmaz Orhan ise bölgeyi çok beğendiğini ifade ederek, şunları söyledi: