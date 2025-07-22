New York Times’tan 36 saatte İstanbul'da ne yapılır rehberi

İstanbul’u “uyumayan şehir” ilan eden New York Times, kente gelenler için saat saat keşif rotası hazırladı.

Listede yok yok!

Tarihi sokaklarda kaybolmaktan, gün doğumunu simit kokusuyla karşılamaya kadar her detay düşünülmüş.

36 saatte hem ruhunu hem mideni doyuracak bu ilham verici seyahat rehberi, İstanbul’u yeniden yaşamak isteyenlere…

CUMA

15.00 – BAŞLANGIÇ NOKTASI: KARAKÖY

Modern kafeleri, sanat galerileri ve tarihi dokuya saygılı mimarisiyle Karaköy, İstanbul turunun açılış noktası.

Kılıç Ali Paşa Hamamı önünden başlayın, Galata’ya doğru yavaşça tırmanın.

Yan sokaklardaki butik dükkanlar ve grafitili duvarlar sizi selamlayacak.

Bir de kat kat yufka ile yapılan baklava olmadan hiçbir İstanbul gezisi tamamlanmış sayılmaz.

17.00 – GÜN BATIMINDA GALATA KULESİ

Galata Kulesi’nden İstanbul’u izlemek, şehre aşık olmanın en kısa yoludur.

Güneş, Haliç’in sularına batarken, şehrin iki yakası altın rengine bürünür.

19.30 – AKŞAM YEMEĞİ

Karaköy’ün arka sokaklarındaki salaş ama karakterli mekanlarından birinde akşam yemeği.

Mezeler masaya yayılırken, fonda eski İstanbul şarkıları çalar.

22.00 – BEYOĞLU GECELERİ

Neon ışıklar, nostaljik tramvay ve ara sokaklar...

Cuma gecesinin kalbi burada atar.

Kült mekanlarda müzikli eğlenceler kaçınılmaz.

CUMARTESİ

08.00 – BALAT’TA SABAH YÜRÜYÜŞÜ

Renkli evleri, antikacıları ve fırınlarından yayılan kokularıyla Balat, fotoğraf makinesini kaptıran sabahlara ev sahipliği yapar.

Bir simit, bir çay ve bol bol merak.

10.00 – SULTANAHMET CAMİİ'NDEN ŞEHRE BAK

Tepedeki Sultanahmet Camii, İstanbul’a yukarıdan bakmanın ve şehri sessizce dinlemenin en zarif yoludur.

Avlusunda biraz soluklanın.

12.00 – EMİNÖNÜ BALIK EKMEK

Turistik ama zamansız.

Galata Köprüsü’nün altında taze balık ekmeğin tadına bakın.

Yanında turşu suyu içmeyi unutmayın.

13.30 – ANADOLU YAKASI'NA GEÇİŞ

Bir vapura atlayın ve Kadıköy'e geçin.

Yolculuk sadece 20 dakika ama ruhunuza çok daha uzun süre iyi gelecek.

Çayınızı alın, martılara simit atın.

15.00 – MODA SAHİLİ'NDE DİNLENME

Moda’da denize karşı bir bank bulun.

Gözlerinizi kapatın, sadece dinleyin: dalga, çocuk kahkahası, uzaktan gelen gitar sesi.

17.00 – KADIKÖY ÇARŞISI’NDA LEZZET TURU

Seçenek çok, Antep’ten Hatay’a Anadolu lezzetleriyle mini bir gastronomi turu yapın.

Tatlı için Baylan’dan Kup Griye şart.

20.00 – KADIKÖY SOKAKLARI

Sokakta müzik, her yerde hayat var.

Ve İstanbul gece de devam eder...

PAZAR

08.00 – ORTAKÖY’DE KAHVALTI

Boğaz'ın kıyısında, Ortaköy Camii manzaralı kahvaltı masası.

Sıcak simit, menemen, taze portakal suyu...

Pazar sabahına yakışır bir aktivite.

10.00 – BEŞİKTAŞ – DOLMABAHÇE TURU

Beşiktaş Çarşı’dan yürüyün, Dolmabahçe Sarayı'na uğrayın.



Şatafat ve tarih aynı avluda buluşur burada.

12.00 – NİŞANTAŞI MOLASI

Biraz alışveriş, biraz vitrin gezmesi.

Nişantaşı’nın ara sokaklarında gizli kafeleri keşfedin.

14.00 – SON DURAK: YILDIZ PARKI

Kapanışı yeşil bir veda ile yapın.

Yıldız Parkı’nda yürüyüş, ardından Malta Köşkü’nde bir kahve.

Şehrin kaosu yavaşça geride kalır.

İPUÇLARI

Toplu taşıma kartınızı yanınıza alın.

İstanbul Kart hala en iyi dostunuz.

Vapur saatlerini önceden kontrol edin.

Yürümeye hazır olun: İstanbul sokakları inişli çıkışlı ama keşfe değer.