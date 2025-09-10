Sakarya'da doğaseverlerin uğrak noktası: Çam Dağı

Çam Dağı, mevsimsel değişimleriyle farklı güzellikler sergiliyor...

Doğa ile iç içe zaman geçirmek isteyenler için Sakarya, eşsiz güzellikler sunuyor.

Bu güzelliklerin başında, ortalama 880 metre yüksekliği ve benzersiz manzarasıyla Çam Dağı geliyor.

Yılın her dönemi farklı bir renk ve doğa deneyimi sunan bu dağ, fotoğrafçılardan doğa yürüyüşü tutkunlarına kadar geniş bir ziyaretçi kitlesine hitap ediyor.

YÜKSEKLİĞİ 900 METREYE ULAŞIYOR

Çam Dağı, Akçakoca ve Bolu Dağları'nın uzantısı olarak Sakarya topraklarında bulunuyor.

Doğuya doğru yükseldikçe Fındıklıtepe'de 900 metreye ulaşan dağ, bölgenin doğal yapısını belirleyen önemli bir unsur oluşturuyor.

FOTOĞRAFÇILAR İÇİN AÇIK HAVA GALERİSİ

Sonbaharda Çam Dağı, sarı, kahverengi ve kızıl tonlarına bürünen yapraklarıyla görsel bir şölen sunuyor.

Kestane, çam ve gürgen ağaçlarıyla kaplı alan, fotoğrafçılar için adeta açık hava galerisi niteliği taşıyor.

KIŞ AYLARINDA KARTPOSTALLIK MANZARALAR OLUŞTURUYOR

Kış aylarında ise dağ, karla kaplanmış ormanlarıyla kartpostallık manzaralar oluşturuyor.

Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında yer alan 900 rakımlı alan, kar yağışının ardından beyaza bürünüyor ve doğaseverlere eşsiz bir görsel deneyim sunuyor.

6 KİLOMETRELİK PARKUR BULUNUYOR

Çam Dağı, trekking ve doğa yürüyüşü için ideal bir rota oluşturuyor.

Hendek ilçesindeki Dikmen Yaylası’ndan zirveye uzanan 6 kilometrelik parkur, zorluk derecesi orta seviyede olup doğaseverlere keyifli bir deneyim yaşatıyor.

Parkur boyunca kayın, kestane, ıhlamur, dişbudak ve köknar ağaçlarıyla çevrili patikalar, yürüyüş sırasında eşsiz manzaralar eşliğinde ilerlemeyi mümkün kılıyor.