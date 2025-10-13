Şehrin ortasında doğayla baş başa: İstanbul’da balık tutulabilecek en güzel yerler

İstanbul suları, balık tutkunları için eşsiz bir şehir...

Avrupa ve Anadolu Yakası’nda, sabahın erken saatlerinde ya da gün batımında oltasını denize bırakan yüzlerce kişi, bu kadim şehrin sularında doğayla buluşuyor.

İstavritten lüfere, sazan balığından yayına kadar pek çok tür, İstanbul’un sularında avlanma olanağı sağlıyor.

İşte öne çıkan noktalar...

GALATA KÖPRÜSÜ

İstanbul’un simgelerinden biri olan Galata Köprüsü, hem manzarası hem de balık bolluğuyla her gün onlarca balıkçıyı ağırlıyor.

Ulaşımı kolay, şehir merkezinde yer alıyor ve özellikle istavrit, çinekop, sarıkanat gibi balıklar bu bölgede sık görülüyor.

AKINTIBURNU

Rumelihisarı ve Bebek arasında yer alan Akıntıburnu, Boğaz’ın en hareketli su hatlarından biri olarak biliniyor.

Güçlü akıntısı nedeniyle balık geçişleri yoğun oluyor. Bu özellik, bölgeyi lüfer ve istavrit avı için cazip hale getiriyor.

KİREÇBURNU - YENİKÖY HATTI

Huzurlu atmosferiyle bilinen bu sahil hattı, kalabalıktan uzak bir balık avı deneyimi sunuyor.

Sabahın erken saatlerinde sahile gelen balıkçılar, çinekop ve mezgit gibi türlerle sık karşılaşıyor.

Boğaz manzarası eşliğinde sessiz bir av arayanlar için ideal bir seçenek.

SARAYBURNU VE ÜSKÜDAR KIYILARI

Topkapı Sarayı’nın hemen altındaki Sarayburnu, hem tarihi dokusuyla hem de balık çeşitliliğiyle öne çıkıyor.

Üsküdar kıyılarıyla birlikte bu hat, lüfer, uskumru ve palamut gibi türlerin geçiş güzergahında yer alıyor.

TUZLA - GÜZELYALI SAHİLİ

Anadolu Yakası’nda sakin ve dalgasız yapısıyla öne çıkan Tuzla sahili, özellikle kış aylarında rüzgardan korunaklı olduğu için tercih ediliyor.

İstavrit, kefal ve mezgit gibi türler bu bölgede yıl boyunca avlanıyor.

DRAGOS SAHİLİ

Kartal ve Maltepe arasında yer alan Dragos kıyıları, şehir merkezine yakın olmasına rağmen sessiz ve temiz atmosferiyle dikkat çekiyor.

Özellikle akşamüstü saatlerinde çinekop ve istavrit yakalama şansı artıyor.

ŞİLE BÖLGESİ

Karadeniz kıyısında yer alan Şile, dalgalı denizine rağmen özellikle sonbahar döneminde palamut ve lüfer bolluğu ile biliniyor.

Kıyıdan olta atmak için geniş alanlar bulunuyor, ayrıca doğayla iç içe bir deneyim sunuyor.