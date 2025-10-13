Sıra dışı turistik nokta: Sakız Duvarı

Hijyenik olmayan yönüyle tartışma yaratsa da en özgün ve unutulmaz yerlerden biri...

Sakız Duvarı (Gum Wall), Seattle’ın en ilginç ve en çok fotoğraflanan yerlerinden biri olarak biliniyor.

İlk bakışta rengarenk bir sanat duvarını andıran bu yapı, aslında tamamen ziyaretçilerin yapıştırdığı sakızlardan oluşuyor.

ŞEHRİN EN İLGİ ÇEKİCİ DURAKLARINDAN BİRİ

Sakız Duvarı, Amerika Birleşik Devletleri’nin Washington eyaletine bağlı Seattle kentinde, ünlü Pike Place Market’in hemen altındaki Post Alley isimli geçitte bulunuyor.

Dar ve atmosferik yapısıyla bölge, şehir turlarının en ilgi çeken duraklarından biri olarak öne çıkıyor.

Tuğla duvarlar üzerine zamanla binlerce sakız yapıştırılmasıyla oluşan bu renkli yüzey, kalın katmanlar halinde duvarı kaplıyor.

Duvarın uzunluğu yaklaşık 15 metre, yüksekliği ise 4,5 metreye kadar ulaşıyor.

1990'LI YILLARDA BAŞLANDI

Sakız Duvarı’nın hikayesi, 1990’lı yılların başına uzanıyor.

O dönemde Post Alley’de bulunan Market Theater’a gelen izleyicilerden bazıları, bilet sırasındayken sakızlarının içine bozuk para yerleştirerek duvara yapıştırınca bu bir alışkanlık olarak zamanla devam ediyor.

ŞEHİR KÜLTÜRÜNÜN BİR PARÇASI

Tiyatro görevlileri bu alışkanlığı sonlandırmak için birkaç kez duvarı temizlese de ziyaretçiler, kısa sürede yeniden sakız yapıştırmaya başlıyor.

1999 yılında Pike Place Market yönetimi, bu alışkanlığın artık şehir kültürünün bir parçası haline geldiğini kabul ediyor ve duvarı turistik bir sembol olarak benimsemeye karar veriyor.

UZUN YILLAR HİÇ TEMİZLENMİYOR

Sakız Duvarı, uzun yıllar boyunca hiç temizlenmeden varlığını sürdürüyor.

Ancak 2015 yılında Pike Place Market yetkilileri, duvarın yüzeyinde biriken şekerin tuğlalara zarar verdiğini fark ediyor ve kapsamlı bir temizlik kararı alıyor.

Yaklaşık 130 saat süren temizlik çalışmasında, sakız duvardan buhar yöntemiyle çıkarılıyor.

TEMİZLİK YAPILSA DA YENİDEN SAKIZ YAPIŞTIRILIYOR

Ancak temizlikten yalnızca birkaç hafta sonra, ziyaretçiler yeniden sakız yapıştırmaya başlıyor.

2018 ve 2024 yıllarında yapılan temizliklerle birlikte duvarın korunması hedeflense de bugün, duvar yine rengarenk sakızlarla kaplanmış durumda.

EN POPÜLER TURİSTİK DURAKLAR ARASINDA

Sakız Duvarı, Seattle’ın en popüler turistik duraklarından biri olarak her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

Ziyaretçiler, duvar önünde fotoğraf çektiriyor, kendi sakızlarını ekleyerek duvara kişisel iz bırakıyor.

Bazı çiftler ise duvara yapıştırdıkları sakızlara isimlerini yazarak bunu romantik bir gelenek haline getiriyor.