Sonbaharda görmeden olmaz: Ailece gidilebilecek 5 rota

Türkiye, her mevsim bir başka güzel...

Sonbahar, hem doğanın renklerini en güzel şekilde sergilediği hem de seyahatlerin daha sakin geçtiği bir dönem.

Ailece yapılacak gezilerde bu mevsim, çocukların doğayı tanıması, kültürel keşiflerin yapılması ve sakin yürüyüşlerin tadının çıkarılması için güzel bir fırsat oluyor.

İşte Türkiye’de sonbaharda ailelerin keyifle ziyaret edebileceği beş farklı rota...

1. ŞAVŞAT

Artvin’in doğası sonbaharda tam bir renk şölenine dönüşüyor.

Karagöl çevresi huzurlu yürüyüşler yapmak, göl kıyısında piknik hazırlamak ve çocuklarla doğayı keşfetmek için uygun.

Sahara Yaylası ise panoramik manzaraları ve geniş alanlarıyla aileler için sakin ve güvenli yürüyüşler yapılabilecek bir alan.

2. KÜRE DAĞLARI MİLLİ PARKI

Karadeniz’in bakir dağları arasında kalan Küre Dağları, sonbaharda yeşil ve sarı tonlarıyla büyülüyor.

Ilıca Şelalesi aileler için kolay bir yürüyüş noktası olurken, Valla ve Horma çevresindeki kısa parkurlar doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenler için güvenli bir alana sahip.

3. HALFETİ

Sonbahar, Halfeti’yi keşfetmek için en uygun zamanlardan biri.

Sular altında kalmış köy manzaraları, minaresiyle ünlü batık cami ve Rumkale’nin görkemi tekne turları sırasında etkileyici bir atmosfere sahip.

Aileler kısa ve güvenli bot turlarını tercih ederek çocuklarla keyifli zaman geçirebiliyor.

4. GÖKÇEADA

Türkiye’nin en büyük adası Gökçeada, sonbaharda kalabalıklardan arınıyor ve aileler için huzurlu bir tatil ortamı oluşuyor.

Tepeköy ve Aydıncık gibi köylerde taş evlerin arasında gezmek, kıyılarda kısa yürüyüşler yapmak ve ada mutfağından zeytinyağlı lezzetler denemek mümkün.

5. AHLAT VE VAN GÖLÜ ÇEVRESİ

Ahlat, tarih ve doğayı bir arada sunuyor. Selçuklu mezar taşları, açık hava müzesi havası yaratırken Van Gölü kıyısında sakin yürüyüşler ve piknikler yapılabiliyor.

Tarih meraklı aileler için bu rota hem eğitici hem de keyifli olabilir.

Yöresel kahvaltılar ve balık lezzetleri ise gezinizi unutulmaz hale getiriyor.