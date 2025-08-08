Tonlarca domatesin fırlatıldığı La Tomatina festivali her yıl yoğun ilgi görüyor

İspanya'da gerçekleşen etkinlik birçok katılımcının hayatında eşsiz bir anı olarak kalıyor...

La Tomatina, İspanya’nın en sıra dışı ve en renkli festivallerinden biri olarak Buñol kasabasını her yıl adeta dev bir oyun alanına dönüştürüyor.

Katılımcılar, sabah saatlerinde başlayan etkinlikte tonlarca ezilmiş domatesi birbirlerine fırlatarak sokakları kırmızıya boyuyor.

1945 YILINDA BAŞLADI

1945 yılında tesadüfen başlayan bu gelenek, bugün resmi kuralları ve organizasyon yapısıyla, yalnızca İspanya’nın değil dünyanın da en bilinen açık hava etkinliklerinden biri hâline gelmiş durumda.

Hem yerel halk hem de turistler, spontane eğlencenin ve kolektif coşkunun bir parçası olmak için bu küçük kasabaya akın ediyor.

DİNİ AMACI OLMADIĞI İÇİN YASAKLANDI

La Tomatina’nın temeli, 1945 yılında bir festival geçidi sırasında yaşanan bir tartışmaya dayanıyor.

Gençlerin, bir manav tezgâhından aldıkları domatesleri birbirlerine atmasıyla başlayan bu olay, ertesi yıl aynı şekilde tekrarlanarak bir geleneğe dönüşüyor.

FRANCO DÖNEMİNDE YASAKLANDI

Franco döneminde dini bir amacı olmadığı gerekçesiyle yasaklanan etkinlik, halkın ısrarlı talepleri üzerine 1950'lerin sonlarında yeniden yapılmaya başlandı.

FESTİVALE KATILIM 20-22 BİN KİŞİYLE SINIRLI

Festival, her yıl ağustos ayının son çarşambasında Valencia’ya bağlı Buñol kasabasının merkez meydanında düzenleniyor. Etkinlik sabah saatlerinde başlıyor ve sadece bir saat sürüyor.

Katılımcı sayısı, kasabanın kapasitesini aşmamak amacıyla yaklaşık 20-22 bin kişiyle sınırlandırılıyor. Bu sınırlama, hem güvenliği sağlıyor hem de etkinliğin düzenini koruyor.

YAĞLANMIŞ DİREKTEN JAMBON DÜŞTÜKTEN SONRA SAVAŞ BAŞLIYOR

La Tomatina, “Palo Jabón” adı verilen ilginç bir açılış ritüeliyle başlıyor.

Katılımcılar, yağlanmış uzun bir direğin tepesine yerleştirilen jambonu indirmeye çalışıyor. Jambon yere düştüğünde domates savaşı resmen başlıyor.

DOMATESLER ÖZEL OLARAK YETİŞTİRİLİYOR

Özel olarak yetiştirilen ve yemeklik olarak kullanılmayan, yumuşak yapılı domatesler kamyonlarla meydana getiriliyor. Domatesler, katılımcıların zarar görmemesi için önce eziliyor ve yalnızca bu şekilde fırlatılması teşvik ediliyor.

Etkinlik bittikten sonra itfaiye ekipleri ve gönüllüler sokakları temizliyor; domatesin asidik yapısı taş zeminleri doğal bir şekilde parlatıyor.

KİMLİK VE STATÜ FARKI YOK

La Tomatina, yalnızca bir domates savaşı değil; kolektif bir eğlence ve spontane bir özgürlük deneyimi sunuyor. Katılımcılar, kimlik ve statü farkı olmaksızın, aynı coşkuyu paylaşarak renkli bir kaosun parçası oluyor.

EN FAZLA KATILIM OLAN ETKİNLİK

Yerel yönetim, medya ilgisi ve turist akını sayesinde festival her geçen yıl daha da büyüyor. Bugün La Tomatina, İspanya’nın en neşeli, en enerjik ve en fazla katılım gören açık hava etkinliklerinden biri olarak biliniyor.