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    Türkiye ile Ukrayna arasında seyahat 1 Temmuz'da başlıyor

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye ile uçuşların 1 Temmuz'da başlayacağını açıkladı.
    • AA
    • 25.06.2020 - 01:30
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    Türkiye ile Ukrayna arasında seyahat 1 Temmuz'da başlıyor #1

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye ile Ukrayna arasındaki bazı uçak seferlerinin 1 Temmuz itibarıyla yeniden başlayacağını belirterek, "Bunun turizm sektörüne ivme kazandıracağı konusunda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan"a katılıyorum." ifadesini kullandı.

    "TÜRKİYE'NİN YARDIMLARINA MÜTEŞEKKİRİZ"

    Türkiye'nin Ukrayna'ya yaptığı insani yardım için teşekkür eden Zelenskiy, "Ortak menfaati olan tüm alanlarda stratejik ortaklığımızı derinleştiriyoruz." değerlendirmesine yer verdi.

    Türkiye ile Ukrayna arasında seyahat 1 Temmuz'da başlıyor #2

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