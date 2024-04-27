Türkiye'nin dünyaca ünlü antik kentleri
AA

Türkiye'da dünyaca ünlü antik kentler, turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Dünyaca tanınan bazı tarihi mekanlar ve bulundukları iller şöyle:

Afrodisyas Efes Aydın - İzmir

Assos - Çanakkale

Sardes - Manisa

Aizanoi - Kütahya

Hadrianapolis - Alacahöyük

Karabük - Çorum

Kapadokya - Nevşehir

Arslantepe - Malatya

Ani Ören Yeri - Kars

Uzuncaburç Antik Kenti - Mersin

Elaiussa Sebaste Antik Kenti - Mersin

Anemurium Antik Kenti - Mersin

Smyrna Agorası - İzmir

Pergamon Antik Kenti -İzmir

Priene Antik Kenti -Aydın

Hierapolis-Denizli

Sagalassos - Burdur

Knidos -Mğula

Aspendos - Antalya

Myra - Antalya

Patara - Antlayı

Olba -Mersin

Anavarza - Adana

Nemrut dağı - Adıyaman

Göbeklitepe - şanlıurfa

Dara - Mardin

Eski Ahlat - Bitlis

Türkiye'nin dünyaca ünlü antik kentleri bulundukları şehirler şöyle:

Perge Antik Kenti - Antalya

Termessos Antik Kenti - Antalya

Andriake Antik Kenti - Antalya

Xanthos Antik Kenti - Antalya

Phaselis Antik Kenti - Antalya

Stratonikeia Antik Kenti - Muğla

Kibyra Antik Kenti / Laodikya Antik Kenti - Denizli

Troya (Truva) Antik Kenti - Çanakkale

Vize Amfitiyatrosu - Kırklareli

Hattuşa Ören Yeri - Çorum

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)