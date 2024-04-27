Türkiye'da dünyaca ünlü antik kentler, turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.
Dünyaca tanınan bazı tarihi mekanlar ve bulundukları iller şöyle:
Afrodisyas Efes Aydın - İzmir
Assos - Çanakkale
Sardes - Manisa
Aizanoi - Kütahya
Hadrianapolis - Alacahöyük
Karabük - Çorum
Kapadokya - Nevşehir
Arslantepe - Malatya
Ani Ören Yeri - Kars
Uzuncaburç Antik Kenti - Mersin
Elaiussa Sebaste Antik Kenti - Mersin
Anemurium Antik Kenti - Mersin
Smyrna Agorası - İzmir
Pergamon Antik Kenti -İzmir
Priene Antik Kenti -Aydın
Hierapolis-Denizli
Sagalassos - Burdur
Knidos -Mğula
Aspendos - Antalya
Myra - Antalya
Patara - Antlayı
Olba -Mersin
Anavarza - Adana
Nemrut dağı - Adıyaman
Göbeklitepe - şanlıurfa
Dara - Mardin
Eski Ahlat - Bitlis
Türkiye'nin dünyaca ünlü antik kentleri bulundukları şehirler şöyle:
Perge Antik Kenti - Antalya
Termessos Antik Kenti - Antalya
Andriake Antik Kenti - Antalya
Xanthos Antik Kenti - Antalya
Phaselis Antik Kenti - Antalya
Stratonikeia Antik Kenti - Muğla
Kibyra Antik Kenti / Laodikya Antik Kenti - Denizli
Troya (Truva) Antik Kenti - Çanakkale
Vize Amfitiyatrosu - Kırklareli
Hattuşa Ören Yeri - ÇorumHaber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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