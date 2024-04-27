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Türkiye'nin dünyaca ünlü antik kentleri

Türkiye'nin dünyaca ünlü antik kentleri Türkiye, turizmde sadece denizi ve doğal güzellikleri ile değil tarihi ile de ön planda. Özellikle dünyaca ünlü antik kentleri ile öne çıkan Türkiye'de bulunan antik kentler tek tek sıralandırıldı.