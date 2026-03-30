Erzincan’da baharın habercisi kardelenler toprağı süslemeye başladı

Erzincan’da son günlerde etkili olan sıcak hava, yüksek kesimlerdeki kar kütlelerinin erimesine yol açtı. Bu süreçle birlikte, baharın habercisi kardelen çiçekleri topraktan başını çıkardı.

Munzur Dağı eteklerinde ve kentin farklı noktalarında açan kardelenler, gri toprak üzerinde bembeyaz görüntüleriyle baharın gelişini gözler önüne seriyor. Bu eşsiz manzaranın önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

KOPARMANIN CEZASI 244 BİN LİRA

Kardelenler, doğal yaşamın korunması amacıyla koruma altına alınmış türler arasında yer alıyor. Yetkililer, izinsiz olarak kardelenleri koparan veya zarar veren kişilere 2026 yılı itibarıyla yaklaşık 244 bin TL’ye kadar idari para cezası uygulanabileceğini belirtti.

Bu yaptırımlar, 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik diğer mevzuatlar çerçevesinde uygulanıyor. Uzmanlar, kardelenlerin hassas ekosistemlerde yetiştiğini ve bilinçsizce toplanmalarının türün geleceğini tehdit ettiğini vurguluyor.

VATANDAŞLARA KORUMA ÇAĞRISI

Yetkililer, kardelenlerle karşılaşıldığında bu zarif çiçeklerin bulunduğu ortamda bırakılmasını, doğanın dengesinin korunmasına katkı sağlanmasını tavsiye ediyor. Kardelenleri koparmak yerine gözlemleyerek ve fotoğraflayarak doğanın bu güzelliklerinin gelecek nesillere aktarılması gerektiği hatırlatıldı.