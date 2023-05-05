Uçmakdere paraşüt tutkunlarını ağırlamaya başladı Tekirdağ, Uçmakdere, paraşüt uçuşları için uygun zemin sağlıyor. Bu bölge Marmara'da olduğu için de özellikle İstanbullular açısından ulaşımı çok rahat olduğu için tercih ediliyor.

AA

Paraşüt tutkunları için sezon açıldı.

Paraşüt sporu dendiğinde akla gelen Fethiye'ye gidemeyenler, mavi ve yeşilin buluştuğu Uçmakdere'ye gitmeye başladı.

Tekirdağ'da adrenalin tutkunlarının gözde adresi Uçmakdere, baharın gelmesi ve havaların ısınlamı ile birlikte yamaç paraşütü yapmak isteyenleri gökyüzüyle buluşturuyor.

Uçmakdere, paraşüt tutkunlarının ilgi gösterdiği parkurların başında geliyor.

Marmara Denizi ile Ganos Dağı eteklerindeki ormanların bütünleştiği Uçmakdere Mahallesi'nde yamaç paraşütü uçuşları baharın gelmesiyle arttı.

250 ve 600 metrelik pistler

Ekstrem spor tutkunları, 250 ve 600 metrelik pistlerden rüzgarın durumuna göre uçuş yapıyor.

"Uçmakdere yamaç paraşütü için her mevsim elverişli"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Uçmakdere'nin yamaç paraşütü için her mevsim elverişli olduğunu söyledi.

"İstanbul'a yakın"

İstanbul'a yakın olmasının Uçmakdere'nin daha çok tercih edilmesini sağladığını ifade eden Hacıoğlu, şunları kaydetti:

Yamaç paraşütüne olan ilgi her geçen gün artıyor. Yamaç paraşütünün yanında kente gelenler farklı turizm olanaklarından da faydalanabiliyor, buranın gastronomisi, doğası, bağları her şeyi ile ilgileniyor. Her zaman insanların ilgisinin çeken bir kent. Fethiye ve Denizli'den sonra Türkiye'de atlayış olarak yamaç paraşütünün en fazla yapıldığı yerin Tekirdağ olduğunu iddia ediyorum. Burası mavi ile yeşilin birleştiği bir yer olması, ılıman iklimin olması burası için önemli.

"3 farklı pistten atlayış yapma imkanı"

Hacıoğlu, Uçmakdere'de 3 farklı pistten atlayış yapma imkanı da olduğunu aktardı.

"Herkes gelsin"

Paraşüt eğitmeni Taner Şahin de herkesin Uçmakdere'nin güzelliklerini gelip görmesi gerektiğini belirtti.

"Uçuşlar arttı"

Havaların ısınmaya başlamasıyla uçuşların arttığını dile getiren Şahin, şöyle dedi: