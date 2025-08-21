Vazgeçemeyeni çok: Dünyanın en tehlikeli tren yolculukları

Yüksek rakımlar, dar dağ geçitleri, sel ve heyelan riski taşıyan vadiler…

Tren yolculukları genellikle güvenli, konforlu ve huzurlu bir ulaşım biçimi olarak biliniyor. Ancak bazı hatlar var ki; geçtiği coğrafya, iklim koşulları, teknik sınırlamalar ve tarihi yapıları nedeniyle riskli kabul ediliyor.

Yine de bu hatlar işletilmeye devam ediyor ve çoğu turistler için büyük çekim gücü oluşturuyor.

1. MORİTANYA DEMİR CEVHERİ TRENİ

Dünyanın en uzun ve en ağır trenlerinden biri olan bu hat, demir cevheri taşımak için kullanılıyor. Yolcu vagonu bulunmadığından, sivil yolcular çoğunlukla açık cevher vagonlarında seyahat ediyor.

Çölün kavurucu sıcağı, gece dondurucu soğuğu, kum fırtınaları ve toz soluma riski bu yolculuğu oldukça tehlikeli hale getiriyor.

Turistik hizmet altyapısı yok; yolculuğa çıkanların gözlük, maske ve uygun kıyafetlerle kendini koruması gerekiyor.

2. ÖLÜM DEMİRYOLU

İkinci Dünya Savaşı sırasında inşa edilen bu hat, Kwai Nehri kıyısındaki dar kayalık geçitlerden ve ahşap iskelelerden ilerliyor.

Trenler uçurum kenarında düşük hızla seyrederken yolculara etkileyici manzaralar sunuyor. Ancak hat üzerindeki dar virajlar ve viyadükler hala risk barındırıyor.

Günümüzde Tayland Devlet Demiryolları tarafından düzenli seferler yapılıyor.

3. QİNGHAİ - TİBET DEMİRYOLU

Çin’in Xining kentinden Tibet’in başkenti Lhasa’ya ulaşan bu hat, 5.000 metreye yaklaşan yüksekliğiyle dünyanın en yüksek demiryolu olma özelliğini taşıyor.

İnce hava nedeniyle oksijen yetersizliği baş ağrısı, mide bulantısı ve halsizlik gibi sorunlar yaratabiliyor. Vagonlarda bu nedenle oksijen destek sistemleri bulunuyor.

Düzenli seferlerle işletilen hattın en büyük riski, yüksek irtifa kaynaklı sağlık sorunları.

4. KONKAN DEMİRYOLU

Hat, 2.000’den fazla köprü ve yüzlerce tünel içeriyor. Muson yağmurları döneminde heyelan, kaya düşmesi ve sel nedeniyle risk artıyor.

Demiryolu işletmesi düzenli seferlerini sürdürüyor; ancak yağışlı dönemde hız kısıtlamaları ve gecikmeler sık görülüyor.

5. CUSCO - MACHU PİCCHU VADİSİ

Bu rota, dünyanın en ünlü arkeolojik alanlarından Machu Picchu’ya yolcu taşıyor.

Hat, kanyon tabanında nehir kıyısına paralel ilerlediği için özellikle yağışlı dönemde sel ve kaya düşmesi riski taşıyor.

Turistik seferler yıl boyu devam ediyor; ancak şiddetli yağışlarda geçici askıya almalar yapılıyor.

6. TREN A LAS NUBES

Adı “Bulutlara Giden Tren” anlamına gelen bu hat, 4.000 metrenin üzerindeki yüksekliklerde çalışıyor.

Yolculuk sırasında açık viyadüklerden geçiliyor ve sert rüzgarlar hissediliyor.

Turistik turlar düzenli olarak yapılıyor; ancak yükseklik etkisine karşı yolcuların yavaş hareket etmesi, bol sıvı alması ve ağır efordan kaçınması öneriliyor.

7. DURANGO VE SİLVERTON DAR HAT DEMİRYOLU

Colorado’nun Animas Kanyonu boyunca uzanan hat, uçurum kenarında ilerleyen dar raylarıyla ünlü. Yüksek rakım, sarp kayalıklar ve nehir yatağına yakın kesimler yolculuğu riskli kılıyor.

Seferler yıl boyunca devam ediyor; ancak yaz aylarında orman yangını tehlikesi nedeniyle zaman zaman kısıtlamalar getiriliyor.

8. WHİTE PASS VE YUKON ROTASI

Bu hat, Skagway’den başlayarak sarp dağ geçitlerinden ilerliyor. Dik eğimler, keskin virajlar ve uçurum kenarları rotayı zorlu hale getiriyor.

Günümüzde özellikle kruvaziyer turizmine hizmet eden tren seferleri düzenleniyor.