Yamaç paraşütü ile Erciyes'in zirvesine yaklaştılar

Kayseri’de yamaç paraşütü pilotları Muhammet Emin Gürpınar ve Efe Şimşekliler, Erciyes Dağı’nda yeni bir uçuş rotasına imza attı.

Pilotlar, Kızılören Mahallesi’nden motorla Sarıgöl Yaylası’na ulaştı. Burada paraşütlerini eşeklere yükleyerek 2 bin 500 metre rakımdaki Yılbant Tepesi’ne çıkardı.

ERCİYES'TE 3 BİN 500 RAKIMA ÇIKTILAR

Yılbant Tepesi’nden havalanan ikili, 3 bin 917 metre yüksekliğe sahip Erciyes Dağı’nın 3 bin 500 rakımına çıkarak yeni bir uçuş alanı kazanmayı başardı.

"YENİ ALANLAR KAZANDIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Pilot Muhammet Emin Gürpınar, “Kayseri’de yeni uçuş noktaları oluşturmak için çalışmalar yapıyoruz. Erciyes’in zirvesinde ve eteklerinden uçuşlar gerçekleştirdik. Oldukça keyifliydi. Hava şartlarına bağlı olarak 4-5 bin metreye kadar çıkabiliyoruz. Bundan sonra da farklı bölgelerden kalkış yaparak yeni alanlar kazandıracağız.” dedi.

Pilotların uçuş anlarını kaydeden kask kamerası görüntüleri, izleyenleri hayran bıraktı.