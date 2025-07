Yaz akşamı planın hazır: İstanbul'un en keyifli açık hava sinemaları

Yaz demek İstanbul’da sadece teraslarda yenilen yemekler, gün batımında çekilen story’ler değil, aynı zamanda açık havada, yıldızların altında film izleme keyfi demek.

Sinema salonlarının karanlığından çıkıp Boğaz’ın rüzgarına, tarihi binaların gölgesine ya da yemyeşil bahçelerin içine taşınan bu deneyim romantik bir buluşma, arkadaşlarla keyifli bir akşam ya da kendi başına sessiz bir kaçış olabilir.

Bu yaz İstanbul’da perde yine her köşede açılıyor!

İşte en özel açık hava sineması rotaları...

ENKA Sanat Bahçesi / Sarıyer

Filmler özenle seçilmiş, her biri “iyi ki izlemişim” dedirten cinsten.

“Forrest Gump”tan “Gladyatör”e, “Maske”den “Dolunay Katilleri”ne uzanan filmlerle sinemanın altın çağları hatırlatılıyor.

Ağustos boyunca her pazartesi, çarşamba ve cuma.

Film öncesi sohbet, sonra perde!

CVK Park Bosphorus Hotel / Gümüşsuyu

Boğaz’ın üstüne kurulmuş sinema sahnesi gibi.

“Boğazda Film Başlıyor” konseptiyle her salı, müzikten ziyafetinden ödüllü yarışmalara uzanan interaktif bir gece…

Ve sonunda: Patlamış mısır, film ve ay ışığı!

Feriye / Ortaköy

Deniz, yıldızlar, Michelin rehberli yemekler ve klasik filmler.

Ekim’e kadar devam eden bu gösterimlerde VIP sepet opsiyonuyla sinema geceni mini bir pikniğe çevirebilirsin.

Swissôtel The Bosphorus / Maçka

Yeşilliklerin içinde, şehirden izole bir yaz akşamı...

“La La Land”den “Bohemian Rhapsody”e uzanan bu listedeki filmler, popcorn kokusuna karışıp geceyi unutulmaz kılıyor.

The Roof at The Ritz-Carlton / Taksim

Salı akşamları The Ritz’in terası nostaljiyle doluyor.

“Matrix”, “Benjamin Button” ve “Casablanca” gibi kültlerle bir yandan eskiye giderken, Boğaz manzarası bugüne aşık ediyor.

Four Seasons Bosphorus / Beşiktaş

Lüksün ve sade keyfin dengesi burada.

“Atatürk”ten “Ayla”ya, “The Menu”den “Pulp Fiction”a...

Film yelpazesi kadar sunulan lezzetler de iddialı.

Zorlu PSM Amfi / Zincirlikuyu

Fransız sineması, Yeşilçam nostaljisi, süper kahramanlar ve partiler…

Pazartesi Fransız, salı Yeşilçam, çarşamba romantik ve pazar kahramanlık gecesi.

Vitriol İstanbul / Beyoğlu

Kamp ateşi, doğal bahçe ortamı ve film!

“Pretty Woman”dan “We Live in Time”a uzanan geniş bir seçki, klasik ve yeninin dengesi.

Akasya AVM Retro Lunapark / Acıbadem

“Görevimiz Tatil”den “Batı Yakasının Hikayesi”ne uzanan gösterimler, yeşil amfide şehir manzarasına karşı.

Her gösterim retro bir geceye dönüşüyor.

DİP NOT

Biletler bazı mekanlarda sınırlı, bazı etkinlikler tamamen ücretsiz.

Gitmeden önce rezervasyon ya da web sitelerinden kontrol etmeyi unutmayın.

Instagram story’lerinin yanı sıra bu yaz gerçekten hatırlanacak anılar da sizinle olsun isterseniz, bu sinema gecelerini kaçırmayın!