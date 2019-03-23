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Cep telefonuyla tehlikeli motosiklet yolculuğu

Seyir halinde cep telefonu kullanan motosikletli tehlike saçtı.

DHA | 23.03.2019 - 09:49..
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Haliç Köprüsü'nde bir motosiklet sürücüsü, seyir halindeyken cep telefonu kullandı. Motosikletlinin kazaya davetiye çıkardığı anlar kameralara yansıdı.

FARK EDİLMESİNE RAĞMEN DEVAM ETTİ

Kendisinin ve diğer sürücülerin canını tehlikeye atan motosikletli adeta ölüme meydan okudu. Motor sürücüsü, yoldan geçen diğer sürücülerin cep telefonu ile kendisini görüntülediğini fark etmesine rağmen istifini bozmadı. Trafikte tehlike saçan motosiklet sürücüsü bir süre sonra gözden kayboldu.

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Cep telefonuyla tehlikeli motosiklet yolculuğu

Cep telefonuyla tehlikeli motosiklet yolculuğu

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