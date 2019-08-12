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Sezin Erbil: Çocuk fikrine uzak bir çifttik

Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ve Mehmet Ali Erbil’in kızı Sezin Erbil, anne oluyor.

Haber Merkezi | 12.08.2019 - 07:27..
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Sezin Erbil: Çocuk fikrine uzak bir çifttik

Dokuz sene önce Evren Yazgan ile evlenen Sezin Erbil anne olacağını Instagram hesabından duyurdu.

"İŞTE BU DA BABAMIZ"

Babasının hastalığından sonra bebek sahibi olmak istediğini belirten Sezin Erbil, duygularını şu sözlerle dile getirdi; “Hamile olduğumu öğrendiğimiz gün. Çok şükür 9 yıllık evliyiz ve çocuk fikrine uzak bir çifttik ama babamın hastalığından sonra ‘bir evladımız olmalı’ dedim ve çok şükür Allah nasip etti. Hem de kız! İşte bu da babamız…

Sezin Erbil: Çocuk fikrine uzak bir çifttik

"BURADA KARNIM MİNİCİKTİ"

Bu fotoğraf yaklaşık bir ay önce çekildi, o zaman karnım daha minikti; kalbimdeki heyecan ise çok büyük. Allah izin verirse bir kızımız oluyor. Arayan, mesaj atan, güzel dileklerde bulunan herkese çok teşekkür ederiz. Eşim ile Allah’tan tek dileğimiz evladımızı sağlıkla kucağımıza almak. Dualarınızı eksik etmeyin olur mu?”

Sezin Erbil: Çocuk fikrine uzak bir çifttik

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