Sezon finalinde vurulmuştu: Uzak Şehir Meryem’in akıbeti belli oldu
Kanal D'nin reyting rekortmeni Uzak Şehir dizisi nefes kesen sahnelerle izleyicilere veda etmişti. Düğün saldırısında vurulan Meryem karakterinin akıbeti merak konusu olmuştu. Karaktere hayat veren ünlü oyuncu Ceren Moray'ın durumu netleşti.
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Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Uzak Şehir'in nefes kesen sezon finali, izleyicileri belirsizliğin içinde bırakmıştı.
Diziye sonradan dahil olmasına rağmen hikayenin kilit noktalarından biri haline gelen Meryem karakterinin, düğünde vurulmasının ardından izleyiciler oyuncunun diziden ayrılıp ayrılmayacağını sorguluyordu.
Ünlü oyuncu Ceren Moray’ın geleceğiyle ilgili detaylar netleşmeye başladı.
MERYEM ÖLÜYOR MU?
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Uzak Şehir'de Meryem karakterine hayat veren ünlü oyuncu Ceren Moray, son dakika bir değişiklik olmazsa yüksek ihtimalle diziden ayrılacak.
Aynı zamanda Meryem karakterinin kardeşi Müjgan’ı canlandıran Çağla Şimşek de yeni sezonda olmayacak.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi