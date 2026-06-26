SGK borç yapılandırma nasıl yapılır: Başvuru tarihi ve şartları

SGK prim borcu bulunan işverenler ve Bağ-Kur’lular için beklenen düzenleme yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan ve Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından tebliğ ile detaylandırılan yeni kanun teklifi, borç ödeme süreçlerinde köklü kolaylıklar sağlıyor.

Yapılan değişiklikle birlikte, prim borçlarının tecil süresi 36 aydan 72 aya çıkarılırken, teminatsız tecil limiti 10 milyon liraya yükseltildi.

Peki, SSK ve Bağ-Kur prim borçlarını yapılandırmak isteyenleri hangi şartlar bekliyor, başvuru süreci nasıl işleyecek ve ödeme planları nasıl oluşturulacak?

SGK yapılandırmasında neler değişti?

Sosyal güvenlik prim borçlarında azami taksit süresi 36 aydan 72 aya çıkarıldı.

Genelge öncesi %39 olan tecil faizi, 31 Ağustos 2026 tarihine kadar başvuruda bulunanlar için yıllık %29 oranına çekildi.

Teminatsız tecil tutarı 10 milyon TL'ye çıkarıldı. 10 milyon TL’yi aşan borçlarda ise yalnızca aşan kısmın yarısı kadar teminat talep edilecek.

Kimler yararlanabilir ve şartlar neler?

Düzenlemeden, işçi statüsünde sigortalı çalıştıran işverenler ile Bağ-Kur kapsamında sigortalı olanlar faydalanabiliyor. Yapılandırma kapsamına 2026 Haziran ayı öncesi borçlar ile 31 Ağustos 2026 tarihine kadar kesinleşen idari para cezaları giriyor.

72 aylık taksit imkanından yararlanmak isteyen şirketlerin zor durumda olması gerekiyor. Likidite oranına göre taksit süresi 36 veya 72 ay olarak belirlenecek.

19 Haziran 2026 tarihi itibarıyla yapılandırılması bozulmamış olan eski borçlar bu yeni düzenleme kapsamına dahil edilmiyor.

Başvuru ve ödeme takvimi

Borçlarını yapılandırmak isteyenlerin, 31 Ağustos 2026 tarihine kadar icra takip işlemlerinin yürütüldüğü ilgili SGK bölümlerine başvurarak tecil talebinde bulunmaları zorunlu.

Başvurunun ardından ilk taksitin en geç 31 Ağustos 2026 tarihine kadar ödenmesi gerekiyor. Tecil işlemi, ilk taksitin ödendiği tarihte başlıyor.

İlk taksitin ödenmesiyle birlikte, şirketlere uygulanan haciz, icra ve satış işlemleri durduruluyor.

Belirlenen süre içerisinde ilk taksitin ödenmemesi durumunda, borçlu %29'luk indirimli faiz oranından yararlanma hakkını kaybediyor.