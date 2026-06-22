Sıfır Atık Vakfı ile İTÜ işbirliğinde kurulan Sıfır Atık Enstitüsü yüksek lisans başvurularına başladı

Sıfır atık alanında bilimsel çalışmalar yapmak amacıyla Sıfır Atık Vakfı ile İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) iş birliğinde 12 Mayıs 2025'te imzalanan protokol sonucu kurulan İTÜ Sıfır Atık Enstitüsü, yüksek lisans başvurularını açtı.

Enstitü, 2026-2027 Güz Yarıyılı için Sıfır Atık Tezli Yüksek Lisans Programı'nda öğrencileri kabul edecek.

UZMANLAR YETİŞTİRİLECEK

Sıfır Atık Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, Enstitü bünyesinde yürütülecek olan sıfır atık tezli yüksek lisans programı, sıfır atık, döngüsel ekonomi, kaynak verimliliği, atık yönetimi ve atıktan enerji gibi alanlarda akademik ve uygulamalı bilgi birikimine sahip uzmanlar yetiştirmeyi hedefliyor.

TAMAMI İNGİLİZCE

Tamamı İngilizce olarak gerçekleştirilecek program, farklı disiplinlerden mezun öğrencilere çevresel sürdürülebilirlik alanında uzmanlaşma imkanı sunarken, Türkiye'nin yeşil dönüşüm sürecine katkı sağlayacak bilimsel çalışmaların artırılmasına da zemin hazırlayacak.

AKADEMİK ALANDA İLK ÖRNEK

İTÜ Sıfır Atık Enstitüsü, Türkiye'de sıfır atık ve döngüsel ekonomi alanında ilk akademik yapılanmalardan biri olarak dikkati çekiyor.

İTÜ'nün bilimsel birikimi ile Sıfır Atık Vakfının sahadaki deneyimini bir araya getiren program, öğrencilerin yalnızca teorik bilgi edinmelerini değil, aynı zamanda uygulamaya dönük projeler geliştirmelerini, sürdürülebilirlik politikalarına katkı sunmalarını ve geleceğin çevre liderleri olarak yetişmelerini amaçlıyor.

Sıfır Atık Enstitüsü, Türkiye'nin sıfır atık, iklim değişikliğiyle mücadele ve döngüsel ekonomi alanlarında ihtiyaç duyduğu uzman insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sağlayarak ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi üretimini güçlendirmeyi, eğitim, araştırma ve proje geliştirme faaliyetleri aracılığıyla sürdürülebilir yaşam kültürünün yaygınlaştırılmasına ve çevresel sorunlara yönelik yenilikçi çözümler geliştirilmesine öncülük etmeyi hedefliyor.

İLERİ DÜZEY EĞİTİM VERİLECEK

Program kapsamında öğrenciler, atık oluşumunun önlenmesi, kaynakların verimli kullanılması, döngüsel ekonomi modellerinin geliştirilmesi, sürdürülebilir üretim ve tüketim uygulamaları ile enerji geri kazanımı gibi konularda ileri düzey eğitim alma fırsatı bulacak.

Akademik çalışmaların yanı sıra sektör işbirlikleri ve uygulamalı araştırmalarla desteklenecek programın, Türkiye'nin çevre ve iklim politikalarına katkı sağlayacak uzmanların yetişmesine önemli katkı sunması bekleniyor.

BAŞVURULAR 26 HAZİRAN'A KADAR SÜRECEK

2026-2027 Güz Yarıyılı için başvurular devam ederken programa ilişkin detaylı bilgi, başvuru şartlarına, "https://www.sis.itu.edu.tr/" adresinde yer alan öğrenci bilgi sistemi üzerinden ulaşılabiliyor.

Son başvuru tarihi 26 Haziran 2026 olan program; çevre, sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi alanlarında kariyer yapmak isteyen adayları geleceğin sıfır atık uzmanları arasında yer almaya davet ediyor.