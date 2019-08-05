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Sigara zamlarından sonra esnaf rafları boşalttı

Bazı esnaflar ürünleri zamlı fiyattan satmak için raflarını boşaltınca vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Haber Merkezi | 05.08.2019 - 02:38..
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Sigara zamlarından sonra esnaf rafları boşalttı

Philip Morris markasına ait  Marlboro, Parliament, Lark gibi ürünlere zam gelmesi, diğer sigara markalarının da fiyatlarını etkilemiş görülüyor.

Diğer sigara markalarına da yapılması düşünülen zammın ne kadar olacağı merak edilirken, sosyal medyada yeni fiyatlar paylaşılmaya başlandı.

ÖTV'de yapılan değişikliklerin ardından yılbaşında sigaraya gelen 4 lira zammı şirketler 2 lira olarak yansıtmıştı.

Kanun gereği geçtiğimiz temmuz ayında da sigara ve alkola ÖTV zammı gelmiş ve ÖTV 50 kuruş daha artmıştı.

"ZAMLI FİYATTAN SATMAK İÇİN YOK DİYORLAR"

Sigaraya gelen zamları daha önceden bilen kimi esnafların da, ellerindeki ürünleri zamlı fiyattan satabilmek için rafları boşalttığı iddia edildi.

Sigaraları zamlı fiyattan satmak isteyen esnaf, müşterilere istedikleri sigaralarda yok çekince vatandaşlar, sosyal medyada bu durumdan yakındı.

Sigara zamlarından sonra esnaf rafları boşalttı

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