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Sigaradan yangın çıktı

Bir apartman dairesinde yangın meydana geldi. Yangında biri itfaiye görevlisi diğeri ise yanan evin sahibi iki kişi yaralanırken, yangının sigaradan kaynaklandığı belirtildi.

İHA | 25.03.2019 - 02:32..
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Aydın’da bir apartmanda yangın çıktı. Gece yarısı tüm mahalleyi yanık kokusu sarması üzerine uyanan vatandaşlar apartmanın 4. katında oturan Halil Y. isimli şahsın dairesinden dumanların yükseldiğini görünce durumu itfaiye ekiplerine bildirip yardım istedi.

Sigaradan yangın çıktı

Apartman sakinleri ve itfaiye ekiplerinin evin kapısını çalmasına rağmen içeriden kapıyı açan olmayınca yanmakta olan apartmanın dairesine itfaiye merdiveni ile çıkan görevliler balkondan eve girerek yangına müdahale ettiler.

Sigaradan yangın çıktı

SÖNDÜRÜLMEDEN KOLUTUĞA BIRAKILAN SİGARA

Bu sırada apartmanın üst katları güvenlik nedeniyle tahliye edilirken, itfaiye ekipleri ev sahibini yatağından kaldırıp yangından kurtardı. Ciddi derecede karbonmonoksit gazına maruz kalan ve evde yalnız başına yaşadığı öğrenilen Halil Y. 112 ambulansı ile hastaneye kaldırıldı. Yangının söndürülmeden koltuğa bırakılan sigaradan çıktığı öğrenildi.

Sigaradan yangın çıktı

Sigaradan yangın çıktı

Sigaradan yangın çıktı

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