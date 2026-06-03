Haberler Gündem

Sigaraya zam geldi

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna daha 3 Haziran’dan itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldığını duyurdu.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Sigaraya zam geldi
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Sağlık üzerinde ölümcül etkileri olan sigaraya gelen zamlar hız kesmiyor. 

Geçtiğimiz aylarda da yine sigara peş peşe zam gelmiş ve fiyatlar güncellenmişti. 

Bugün bir zam haberi daha geldi.

SİGARAYA ZAM GELDİ

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, JTI sigara grubuna zam yapıldığını duyurdu.

5 LİRA ZAM YAPILDI

Söz konusu zam bugün itibarıyla geçerli olacak.

Bu gruptaki sigaralara 5 TL zam yapıldı.

EN PAHALI SİGARA 120 TL OLDU

Böylece zamlanan fiyatlarla en ucuz sigara 105 lira, en pahalı sigara ise 120 liraya yükseldi. 

Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi