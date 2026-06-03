Sigaraya zam geldi

Sağlık üzerinde ölümcül etkileri olan sigaraya gelen zamlar hız kesmiyor.

Geçtiğimiz aylarda da yine sigara peş peşe zam gelmiş ve fiyatlar güncellenmişti.

Bugün bir zam haberi daha geldi.

SİGARAYA ZAM GELDİ

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, JTI sigara grubuna zam yapıldığını duyurdu.

5 LİRA ZAM YAPILDI

Söz konusu zam bugün itibarıyla geçerli olacak.

Bu gruptaki sigaralara 5 TL zam yapıldı.

EN PAHALI SİGARA 120 TL OLDU

Böylece zamlanan fiyatlarla en ucuz sigara 105 lira, en pahalı sigara ise 120 liraya yükseldi.