Sigaraya zam geldi
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna daha 3 Haziran’dan itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldığını duyurdu.
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Sağlık üzerinde ölümcül etkileri olan sigaraya gelen zamlar hız kesmiyor.
Geçtiğimiz aylarda da yine sigara peş peşe zam gelmiş ve fiyatlar güncellenmişti.
Bugün bir zam haberi daha geldi.
SİGARAYA ZAM GELDİ
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, JTI sigara grubuna zam yapıldığını duyurdu.
5 LİRA ZAM YAPILDI
Söz konusu zam bugün itibarıyla geçerli olacak.
Bu gruptaki sigaralara 5 TL zam yapıldı.
EN PAHALI SİGARA 120 TL OLDU
Böylece zamlanan fiyatlarla en ucuz sigara 105 lira, en pahalı sigara ise 120 liraya yükseldi.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi