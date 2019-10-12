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Siirt’te 2 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Durdurulan bir aracın içerisinden 2 bin 280 paket kaçak sigara çıktı.

İHA | 12.10.2019 - 11:54..
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Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendiği bir aracı durdurdu.

2 BİN 280 ADET KAÇAK SİGARA

Aracın içerisinde arama yapan ekipler, araçtan 2 bin 280 paket kaçak sigara ele geçirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, olay ile ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğünce Kaçakçılık Suçlarının Önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Siirt'in kent merkezinde durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada; 2 bin 280 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilerek, soruşturma başlatılmıştır." denildi.

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