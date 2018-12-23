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Siirt'te düzenlenen operasyonda 6 PKK sığınağı bulundu

Eruh kırsalında tespit edilen mağaralara düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerin yaşam malzemeleri ele geçirildi.

AA | 23.12.2018 - 11:44..
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Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 6 sığınak tespit edildi.

JANDARMA EKİPLERİNDEN PKK OPERASYONU

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Eruh ilçesine bağlı Payamlı köyü kırsalındaki Şeyh Ömer Dağı bölgesinde, terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, muhtemel barınma alanlarının imha edilmesi amacıyla "Şehit Uzman Onbaşı Bahattin Baştan" operasyonu gerçekleştirildi.

Siirt'te düzenlenen operasyonda 6 PKK sığınağı bulundu

6 SIĞINAK TESPİT EDİLDİ

Erzak tespit köpeği "Çaki" nin de katıldığı operasyonda, teröristlerin kullandığı 6 sığınak tespit edildi.

ÇEŞİTLİ MADDELER BULUNDU

Sığınaklarda 4 şarjör, 10 pil, 2 metre kablo, kürek, kazma, 2 şemsiye, terörist kıyafeti, hücum yeleği ile yaşam malzemesi ve örgütsel doküman bulundu.

Siirt'te düzenlenen operasyonda 6 PKK sığınağı bulundu

Siirt'te düzenlenen operasyonda 6 PKK sığınağı bulundu

Siirt'te düzenlenen operasyonda 6 PKK sığınağı bulundu

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