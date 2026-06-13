Siirt’te gider borusuna sıkışan 2 yavru kedi itfaiye tarafından kurtarıldı

Siirt’in Kurtalan ilçesinde bir evde yaşayan vatandaşlar lavabo gider bölümünden gelen kedi seslerini fark edince durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede adrese gelen ekipler, boru hattında sıkışan yavru kedilerin yerini tespit etti.

Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, kurtarma çalışmasına başladı.

İTFAİYEDEN DİKKATLİ KURTARMA OPERASYONU

İtfaiye erleri, gider borusu içinde mahsur kalan yavru kedileri zarar vermeden çıkarabilmek için uzun süre uğraştı. Boru hattına kontrollü müdahalede bulunan ekipler, kedileri sağlıklı şekilde bulunduğu yerden çıkardı.

Kurtarma anı çevredeki vatandaşlar tarafından da dikkatle takip edildi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Kurtarılan iki yavru kedinin yapılan kontrollerde sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kediler, daha sonra güvenli bir alana bırakıldı.

VATANDAŞLARDAN TEŞEKKÜR

Olayı izleyen vatandaşlar, hızlı müdahaleleri ve duyarlı davranışları nedeniyle itfaiye ekiplerine teşekkür etti. Kurtarma operasyonu, bölgede takdirle karşılandı.