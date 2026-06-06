Siirt'te hava basılan traktör lastiği patladı: 2 yaralı
Siirt'te şişirilen traktör lastiğinin patlaması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde traktör lastiğine hava basıldığı sırada büyük bir gürültüyle patlama yaşandı.
Patlamanın şiddetiyle lastiğin yakınında bulunan Ümit S. (25) ve Cumhur K. (56) savrularak yere düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
DURUMLARI İYİ
Yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi