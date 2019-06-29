Şile yolunda kadını öldüren zanlı, intihar etti

İstanbul Sancaktepe'de saat 16.30 sıralarında Şile istikametine giden 34 ST 0352 plakalı otomobilin sürücüsü H.O., yanındaki kadını henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmada öldürüp kaçtı.
POLİSİN TAKİBİNDEN KAÇAMADI
Kocaeli istikametine gelen araç, Körfez ilçesi TEM otoyolunda polis tarafından takibe alındı. Takip edildiğini anlayan şüpheli, yaşanan kovalamacının ardından Kartepe ilçesinde TEM otoyolundan çıkarak ara sokaklara girdi ve izini kaybettirmeye çalıştı.
YAKALANACAĞINI ANLAYINCA BAŞINA SİLAH DAYAYIP İNTİHAR ETTİ
Ata Evler Mahallesi'nde çıkmaz sokağa giren zanlı, yakalanacağını anlayınca pompalı tüfekle başına ateş ederek, yaşamına son verdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.