Silifke Belediyesi soruşturmasında 19 şüpheli adliyeye sevk edildi

CHP'li belediyelerle ilgili yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

19 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Silifke Belediyesi'yle ilgili soruşturmada Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un da aralarında olduğu 19 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

19 şüpheli, bu sabah adliyeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Silifke Belediyesi'yle ilgili yürütülen soruşturmada Belediye Başkanı Mustafa Turgut ile belediye yöneticileri, belediye personeli ve belediye ile iş ilişkisi bulunan bazı şirket yetkililerinin de aralarında olduğu 19 kişi 19 Haziran'da yapılan operasyonda gözaltına alındı.

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; belediye bünyesinde gerçekleştirilen bazı ihale, doğrudan temin, festival, organizasyon, reklam, matbaa, araç kiralama, yiyecek, içecek, gıda ve zirai malzeme alımlarında usulsüzlük yapıldığı, belediye imar işlemlerinde vatandaşlardan haksız menfaat talep edildiği, bazı para hareketlerinin belediye faaliyetleri ve bağlantılı yapılar üzerinden gerçekleştirildiği iddiaları araştırıldı.

Soruşturmada; tanık ve şüpheli beyanları, HTS ve PTS kayıtları, banka hesap hareketleri, teknik incelemeler, ilgili kurum kayıtları ve diğer deliller birlikte değerlendirildi.



