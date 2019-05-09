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Silivri’de ölü caretta caretta kıyıya vurdu

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan deniz kaplumbağası caretta caretta, ölü olarak kıyıya vurdu.

İHA | 09.05.2019 - 08:37..
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Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve korunan türler arasında gösterilen caretta caretta’nın 35 yıldır görülmediği Marmara Denizinde ölü olarak kıyıya vurması dikkat çekti.

İNCELEME YAPMAK İÇİN ALDILAR

Silivri Gümüşyaka Mahallesinde sahil şeridinde caretta caretta olduğu ihbarını alan Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER) yetkilileri hareket geçti. HAYKURDER Başkanı Erman Paçalı ve Silivri Çevre Derneği Başkanı Ali Korsan incelemelerde bulundu. Caretta caretta'nın ölü olarak kıyıya sürüklendiğini tespit eden ekipler, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bilgi verdi. Silivri'ye gelen ekipler, inceleme yapılmak üzere caretta caretta'yı alarak İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne götürdü.

Silivri’de ölü caretta caretta kıyıya vurdu

"MARMARA'DA EKOBİYOLOJİK SİSTEM DÜZELMİŞ OLABİLİR"

Caretta caretta'nın Marmara denizinde görülen bir tür olmadığını söyleyen Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği Başkanı Erman Paçalı, "Marmara'da nadiren görülen deniz kaplumbağaları var ancak Caretta Caretta bu türlerden değil. Yani Marmara'da 30-35 yıl önce var olduğunu biliyoruz. Bugün Silivri kıyılarında bir Caretta Caretta olduğunun bildirilmesi bizi çok heyecanlandırdı. Ancak maalesef geldiğimizde ölü olduğunu fark ettik. Bir kaç yıl önce de bu türe Marmara'da rastlanmıştı. Bu ekobiyolojik sistemde onarım olduğuna işaret ediyor olabilir. Tabi bir deniz taşıtıyla sürüklenerek gelmesi de mümkün. Bu ancak otopsi işleminden sonra belli olabilir." dedi.

Silivri’de ölü caretta caretta kıyıya vurdu

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