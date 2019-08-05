Silivri'de otomobil hayvan sürüsüne çarptı

Silivri'nin Çayırdere Mahallesi'nde A.Ü. yönetimindeki otomobil, çobanı tarafından ahırlarına gitmek için yol kenarından giden 60 küçükbaş hayvanın bulunduğu sürüye çarptı.

YARALI İKİ HAYVAN OLAY YERİNDE KESİLDİ

Çarpmanın etkisiyle küçükbaş hayvanlardan 6 tanesi telef olurken, yaralı olan 2 hayvan olay yerinde kesildi. 1 hayvan da yaralı olarak ormanlık alana kaçtı.

VETERİNER MÜDAHALE ETTİ

Yaralı olan bir koyuna ise olay yerine gelen Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği Başkanı Erman Paçalı ve dernek veterineri müdahale etti.