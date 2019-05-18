Silivri'de sürünerek hırsızlık yapmaya çalıştı

İstanbul Silivri Mimarsinan Mahallesi’nde bir evi gözüne kestiren hırsız, iftar saati sonrasında harekete geçti.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Zanlı, çevredeki vatandaşlara görünmemek için evin girişindeki merdivenleri sürünerek çıktı. Ağır hareketlerle ilerleyen hırsız merdivenlerden çıktıktan sonra evin alarmının çalmasıyla koşar adımlarla uzaklaşarak bahçe duvarında atlayıp kayıplara karşıtı. Hırsızın sürünerek eve girdiği ve koşar adımlarla kaçtığı o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Sürünerek hırsızlık yapmaya çalışan şüpheli