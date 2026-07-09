Simge Sağın tatilde! Sevgilisiyle sarmaş dolaş kare paylaştı

Şarkıları ve sahne performansıyla sık sık gündeme gelen ünlü popçu Simge Sağın, son zamanlarda aşk hayatıyla konuşuluyor.

4 yıllık aşk orucunu DJ İlkay Şencan ile bozdu. 3 aydır ilişkisi devam eden çiftten yeni kareler geldi.

SİMGE TATİLDE

Yoğun iş temposundan fırsat bulan Simge, sevgilisiyle fırsat buldukça tatil yapmaya devam ediyor. Plajda sarmaş dolaş poz veren çift, o anları da sosyal medya hesabından yayınladı. Sevgilisinin kendisine sarılmasına koalaya benzeten Simge'nin koyduğu emoji de güldürdü.

"EVLENDİM, BOŞANDIM"

Bir televizyon programın katılan Sağın, daha önce evlendiğini açıklamıştı. Sağın, evliliğini bir 'hayal' olarak nitelendirerek, "Ben evlendim bu arada. Boşandım ama bunu çok erken yaşta deneyimledim. Ne olduğunu bile hatırlamıyorum şu an. Hayal gibi geliyor bana rüyamda görmüşüm gibi" konuşmuştu.