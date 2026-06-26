Şimşek'ten yatırımcılara güven mesajı: Enflasyonda düşüş sürecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uluslararası temaslarına devam ediyor.

Mehmet Şimşek, Londra'da “Büyük Ölçekte İklim Dayanıklılığının Finansmanı: Liderlik, Ortaklık, Eylem” toplantısında bir konuşma gerçekleştirdi.

"TÜRKİYE, KASIM AYINDA ANTALYA’DA COP31’E EV SAHİPLİĞİ YAPMAKTAN GURUR DUYMAKTADIR"

Mehmet Şimşek toplantıda, "Türkiye, bu yıl kasım ayında Antalya’da COP31’e ev sahipliği yapmaktan gurur duymaktadır. Ve hepinizle Antalya’da buluşarak iklim alanındaki iddiaları somut uygulamalara dönüştürmek için birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Artık ne yapılması gerektiğine dair yeni bir tartışmaya ihtiyacımız yok. İhtiyacımız olan şey, uygulamayı hızlandırmaktır.

UYGULAMA FİNANSMANA BAĞLI

Ve uygulama büyük ölçüde finansmana bağlıdır. Asıl soru; yeterli sermayeyi hızlı bir şekilde harekete geçirip gerçek projelere ve insanlar için gerçek sonuçlara etkili biçimde yönlendirip yönlendiremeyeceğimizdir. Bu zorluk, iklim dayanıklılığına baktığımızda daha da kritik hale gelmektedir. Bugün iklim kaynaklı kayıpların yalnızca yaklaşık dörtte biri sigortalanmaktadır. Geri kalan yük ise nihayetinde haneler, işletmeler ve hükümetler tarafından karşılanmaktadır." dedi.

"JEOPOLİTİK GELİŞMELER EKONOMİ YÖNETİMİ AÇISINDAN SINAV NİTELİĞİNDE"

Mehmet Şimşek, Londra'da uluslararası yatırımcılarla gerçekleştirdiği toplantıda ise Türkiye ekonomisinin görünümüne ilişkin önemli mesajlar verdi.

Enflasyondaki düşüş eğiliminin süreceğini ifade eden Şimşek, dış kırılganlıkların azaldığını, bütçe hedeflerinin korunduğunu ve erken seçim ihtimalinin düşük olduğunu dile getirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan sunuma göre Şimşek, son dönemde yaşanan jeopolitik gelişmelerin ekonomi yönetimi açısından ciddi bir sınav niteliği taşıdığını söyledi.

Savaş ortamının ekonomiler üzerinde baskı oluşturduğunu belirten Şimşek, buna rağmen uygulanan ekonomi programında herhangi bir rota değişikliğine gidilmediğini ifade etti.

"ENFLASYONDA DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ SÜRÜYOR"

Şimşek, enflasyondaki gerilemenin önceki döneme kıyasla daha sınırlı bir hızda devam edebileceğini ancak dezenflasyon sürecinin sürdüğünü dile getirdi.

Sunumda, bu süreci destekleyen başlıca unsurlar arasında sıkı para politikası, maliye ve gelir politikalarındaki koordinasyon, arz yönlü adımlar, ekonomide oluşan negatif çıktı açığı ve hizmet enflasyonunda kalıcı bir katılığın görülmemesi gösterildi.

"CARİ AÇIK YÖNETİLEBİLİR SEVİYEDE"

Bakan Şimşek, cari açığın son dönemde artış eğilimi sergilese de ekonomiyi zorlayacak düzeyde olmadığını belirtti.

Sunumda ayrıca dış finansman tarafındaki kırılganlıkların azaldığına dikkat çekilirken, ekonomi programının siyasi açıdan güçlü şekilde desteklenmeye devam ettiği ifade edildi.

"BÜTÇE HEDEFLERİ KORUNUYOR"

Ekonomik aktivitedeki yavaşlama ve eşel mobil sisteminin vergi gelirleri üzerindeki etkisine rağmen bütçe hedeflerinin korunabildiğini söyleyen Şimşek, bütçe açığının milli gelire oranı için belirlenen yüzde 3,5 seviyesine ulaşmanın mümkün olduğunu kaydetti.

İÇ BORÇ ÇEVİRME ORANI

İç borç çevirme oranına da değinen Mehmet Şimşek, 2026 yılının ilk altı ayında bu oranın yüzde 86,4 olarak gerçekleştiğini belirtti. Yıl geneli için öngörülen yüzde 106 seviyesinin altında kalındığını ifade eden Şimşek, yıl sonunda oranın yaklaşık yüzde 100 civarında gerçekleşmesini beklediklerini söyledi.

"ERKEN SEÇİM İHTİMALİ DÜŞÜK"

Toplantıda siyasi gündeme ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Mehmet Şimşek, erken seçim ihtimalinin mevcut koşullarda oldukça düşük olduğunu belirterek, ekonomi programının uygulanmasına yönelik siyasi kararlılığın devam ettiğini ifade etti.