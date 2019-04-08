Sınav yolunda can verdi

Kocaeli'de 11 yıl önce kaybolan Meryem Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin tutuklanan, kamuoyunda "Palu ailesi" olarak bilinen 6 kişinin yargılanmasına başlandı.

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Gergedan avcısı aslanlar tarafından yendi

Güney Afrika'da gergedan avcısı, bir fil tarafından ezildikten sonra aslanlara yem oldu.