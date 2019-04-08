Sınav yolunda can verdi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Bursa karayolu üzerinde meydana gelen kazada, Tarık Cengizman, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavlarına giderken kendi kullandığı aracın refüje çarpması sonucunda meydana gelen kazada hayatını kaybetti.
Kaza esnasında araç bulunan ağabeyinin eşi Meltem Cengizhan araçtan yaralı olarak kurtarıldı. Hayatını kaybeden Cengizman’ın cenazesi bugün öğle vakti Salur Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Salur Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verildi.
ARKADAŞLARI DUALARLA UĞURLADI
Cenazeye Manyas Belediye Başkanı Tancan Barcin, Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi Müdürü Murat Deniz, öğretmenler ve öğrenci arkadaşları katıldı. Defin sonrası arkadaşlarının kabrine gelen arkadaşları gözyaşlarına boğulurken, dua okuyup kabri başına karanfil bıraktılar.