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Sınav yolunda can verdi

Sınava giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Tarık Cengizman, Manyas’ta son yolculuğuna dualar ve gözyaşlarıyla uğurlandı.

İHA | 08.04.2019 - 20:35..
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Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Bursa karayolu üzerinde meydana gelen kazada, Tarık Cengizman, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavlarına giderken kendi kullandığı  aracın refüje çarpması sonucunda meydana gelen kazada hayatını kaybetti.

Sınav yolunda can verdi

Kaza esnasında araç bulunan ağabeyinin eşi Meltem Cengizhan araçtan yaralı olarak kurtarıldı. Hayatını kaybeden Cengizman’ın cenazesi bugün öğle vakti Salur Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Salur Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verildi.

ARKADAŞLARI DUALARLA UĞURLADI

Cenazeye Manyas Belediye Başkanı Tancan Barcin, Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi Müdürü Murat Deniz, öğretmenler ve öğrenci arkadaşları katıldı. Defin sonrası arkadaşlarının kabrine gelen arkadaşları gözyaşlarına boğulurken, dua okuyup kabri başına karanfil bıraktılar.

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