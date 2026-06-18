Sinema biletlerinde yüzde 70'e varan indirim

Türkiye’de sinema izleyicilerini yakından ilgilendiren yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik değişikliğiyle sinema salonlarında yeni bir fiyatlandırma modeli devreye alındı.

Bu kapsamda, yapımcılar ile sinema işletmecileri arasında yapılacak anlaşmalar doğrultusunda belirli filmler için özel fiyatlı bilet satışları uygulanabilecek.

YÜZDE 70’E VARAN İNDİRİM İMKÂNI

Yeni düzenlemeye göre “film özel bileti” uygulamasında, tam bilet fiyatı üzerinden yüzde 70’i aşmayacak şekilde indirim yapılabilecek.

Böylece bazı yapımlarda, sabit fiyatlı veya ciddi oranda indirimli bilet seçenekleri izleyiciye sunulabilecek. Uygulamanın detayları ise yapımcılar ve salon işletmecileri arasında yapılacak sözleşmelerle belirlenecek.

MEVCUT İNDİRİMLER DEVAM EDECEK

Düzenleme, mevcut indirim uygulamalarını ortadan kaldırmıyor. Öğrenci indirimleri, halk günü uygulamaları, belirli yaş gruplarına yönelik kampanyalar ve kamu personeline sağlanan indirimler geçerliliğini koruyacak.

Ayrıca sabah seanslarında yüzde 40’a kadar indirim uygulaması devam ederken engelli vatandaşlar ile şehit yakınları ve gaziler için yüzde 50’ye varan indirimler de sürecek.

TÜRKİYE GENELİNDE GEÇERLİ OLACAK

Yeni sistemin, Bakanlık tarafından yetkilendirilen altyapılar üzerinden takip edileceği ve sinema salonlarından gerekli bilgilerin düzenli olarak iletilmesinin zorunlu olduğu belirtildi.

Uygulamanın, sisteme dahil olan tüm sinema salonlarında Türkiye genelinde geçerli olacağı ifade edildi.

“HER ÇARŞAMBA SİNEMA GÜNÜ” DEVAM EDİYOR

Öte yandan Türkiye genelinde uygulanan “Her Çarşamba Sinema Günü” kampanyası da sürüyor. Bu kapsamda katılımcı sinema salonlarında biletler, 140 lira sabit fiyatla satışa sunuluyor.

Kampanyanın özellikle öğrenciler ve aileler tarafından yoğun ilgi gördüğü belirtilirken, sinemaya erişimin daha kolay hale gelmesi hedefleniyor.