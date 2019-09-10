Singapurlu gezgin Andy Goh, Giresun'un Keşap ilçesinde kamp kurdu, ancak hiç beklemediği bir olayla karşılaştı.

Singapur merkezli bir yardım kuruluşu adına Singapur ile İngiltere'nin başkenti Londra arasında araçlarıyla yolculuk eden Goh, çocukluk arkadaşları Chua Kian Aik ve Alvin Goh ile 62 gün önce ülkesinden yola çıktı. Gezginler, Giresun'un Keşap ilçesinde deniz kenarında önceki gün kamp kurdu.

Singapurlu gezgin 7 metreden düştü VİDEO



YEDİ METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

Goh, kamp alanında gece uyuduğu sırada dengesini kaybederek yedi metrelik yükseklikten düşerek yaralandı ve Giresun Ada Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

"TÜRK SAĞLIK SİSTEMİ ÇOK İYİ"

Hastaneye gelişinden itibaren herkesin kendisiyle yakından ilgilendiğini ifade eden Goh, "Türk sağlık sistemi ve hastanenin hizmetleri çok iyi. Herkes benimle yakından ilgilendi. Birkaç güne kadar iyileşeceğim ve ayağa kalkacağım." diye konuştu.

Chua Kian Aik de üç yakın arkadaş olarak üyesi oldukları yardım kuruluşu adına Singapur ile Londra arasında araçlarıyla gezi organize ettiklerini söyleyerek "Malezya, Hindistan, Myanmar, Nepal, Pakistan, İran üzerinden Türkiye'ye geldik. Bugün yolculuğumuzun 62'nci günü. 110 günde Londra'ya ulaşmayı hedefliyorduk. Bu kaza oldu. Yolculuğumuzun süresi uzayacak. Birkaç gün sonra tekrar yola çıkarak Yunanistan üzerinden Londra'ya gideceğiz." dedi.