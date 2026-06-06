Sinop'ta askeri sevkiyat kamerada: Özgür Özel'e 'balıklar ürküyor' göndermesi

Savunma sanayiinde Türkiye devri...

Son yıllarda gösterilen gelişim, birçok alanda ortaya konulan platform, sistem ve yeteneklerin yurt dışı pazarlarda ilgi görmesini sağlıyor.

Bu durum, sektörün ihracat performansının son yıllarda istikrarlı şekilde artırmasına katkı veriyor.

ASKERİ SEVKİYAT KAMERALARA YANSIDI

Sinop'ta, yerli ve milli imkânlarla geliştirilen SİPER Hava Savunma Sistemi'nin test atış merkezine sevkiyatı gerçekleştirildi.

Dev askeri konvoyun geçişi, güzergâh üzerinde bulunan Hakkı Bayrakcan isimli vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

ÖZGÜR ÖZEL'E 'BALIK' GÖNDERMESİ GELDİ

Askeri sevkiyat anlarını anbean kaydeden Bayrakcan, o esnada cep telefonu kamerasına konuşarak, "Füzelerimiz gidiyor, ucu bucağı yok bunların. Balıklarımız korkuyor bunlardan ama yapacak bir şeyimiz yok. Reis, balıklar rahatsız olsun diye gönderiyor bunları buraya, ben biliyorum. Yapacak bir şey yok. Bunlar dosta güven, düşmana korku verecek. Bundan sonra Yunanistan düşünsün." ifadelerini kullandı.

GÜNDEM OLDU

Vatandaşın savunma sanayii hamlelerine desteğini ve geçmişteki siyasi tartışmalara yönelik iğneleyici yaklaşımını ortaya koyduğu o anlar, dijital mecralarda yeniden yoğun etkileşim aldı.

'BALIKLAR ÜRKÜYOR' DEMİŞTİ

Geçtiğimiz eylül ayında Özgür Özel, Türkiye'nin savunma sanayiindeki tarihi atılımlarını ve füze denemelerini akılalmaz bir bahaneyle hedef tahtasına oturtmuştu.

Türkiye'nin savunma hattını güçlendiren bu kritik testlerin durdurulması gerektiğini savunan Özgür Özel, "Sana balığa çıkmayın, füze testi yapacağız diyorsunuz. O seslerden, o testlerden balıklar ürküyor, yuvalarını terk ediyorlar, yuva yapmıyorlar o bölgeye." ifadelerini kullanarak milli savunma sanayii hamlelerini akılalmaz sözlerle eleştirmişti.