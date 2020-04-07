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Sinop'ta kumar oynarken yakalanan 10 kişiye ceza

İki adreste kumar oynarken yakalanan kişilere, 'kumar oynamak' ile 'sosyal mesafeye uymamak' ve 'kapalı alanda sigara içmek' suçlarından 32 bin 172 lira para cezası kesildi.

DHA |
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Sinop'ta kumar oynarken yakalanan 10 kişiye ceza

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kumar oynandığı belirlenen 2 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Baskın düzenlenen adreslerden biri, 3 katlı tripleks villa oldu.

16 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Villada bulunan 4 kişi, kumar oynarken yakalandı. İçerideki toplam 9 kişi ifade işlemi için emniyete götürüldü.

Erfelek ilçesinde de baskın yapılan kahvede 6'sı kumar oynarken yakalanan 7 kişi, gözaltına alındı.

10 KİŞİYE TOPLAM 38 BİN LİRA PARA CEZASI

Polis, 2 adresteki toplam 16 kişiden 10'una 'kumar oynamak', 'koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uymamak' ve 'kapalı alanda sigara içmek' suçlarından toplam 38 bin 172 TL para cezası kesti.

Öte yandan baskın yapılan adreslerin birinde, kumar oynanan anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sinop'ta kumar oynarken yakalanan 10 kişiye ceza

Sinop'ta kumar oynarken yakalanan 10 kişiye ceza

Sinop'ta kumar oynarken yakalanan 10 kişiye ceza

Sinop'ta kumar oynarken yakalanan 10 kişiye ceza

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