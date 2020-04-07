Sinop'ta kumar oynarken yakalanan 10 kişiye ceza

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kumar oynandığı belirlenen 2 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.
Baskın düzenlenen adreslerden biri, 3 katlı tripleks villa oldu.
16 ŞÜPHELİYE GÖZALTI
Villada bulunan 4 kişi, kumar oynarken yakalandı. İçerideki toplam 9 kişi ifade işlemi için emniyete götürüldü.
Erfelek ilçesinde de baskın yapılan kahvede 6'sı kumar oynarken yakalanan 7 kişi, gözaltına alındı.
10 KİŞİYE TOPLAM 38 BİN LİRA PARA CEZASI
Polis, 2 adresteki toplam 16 kişiden 10'una 'kumar oynamak', 'koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uymamak' ve 'kapalı alanda sigara içmek' suçlarından toplam 38 bin 172 TL para cezası kesti.
Öte yandan baskın yapılan adreslerin birinde, kumar oynanan anlar güvenlik kamerasına yansıdı.