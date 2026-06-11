Sinop'ta pencereden düşen Alzheimer hastası adam hayatını kaybetti

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Sinop'ta Yeni Mahalle Dr. Ahmet Örs Caddesi üzerinde Alzheimer hastası 84 yaşındaki İbrahim Yıldırım, henüz belirlenemeyen bir nedenle oturduğu apartmanın 4'üncü katındaki dairenin penceresinden aşağı düştü.

Durumu fark eden yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, beton zemine düşen yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

CENAZESİ MORGA KALDIRILDI

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme ve çalışmaların ardından İbrahim Yıldırım'ın cansız bedeni, cenaze aracına yüklenerek otopsi yapılmak üzere Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.