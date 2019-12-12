Sinop'ta trafik lambası dönemi

21 yıldır şehir merkezinde trafik sinyalizasyon lambası olmayan şehir olarak bilinen Sinop’ta, son zamanlarda ölümlü kazaların olmasının üzerine harekete geçen Karayolları Genel Müdürlüğü, toplam 20 adet trafik lambası yerleştirdi.

"ÇOK ÖLÜMCÜL KAZALAR OLDU"

Konuyla ilgili Sinop Eski Sanayi Sitesi Başkanı Bayram Güven, önceki yıllarda Karayolları ve TEİAŞ’a başvuru yaptıklarını belirterek, “Başvurularımızın ardından değerlendirme aşamasında iken, çok ölümcül kazalar oldu. Geç kalındı ama yine de güzel oldu” ifadelerini kullandı.

"GENCECİK İNSANLARIMIZI TRAFİĞE KURBAN ETTİK"

Belediye Başkanı Barış Ayhan, kavşakta yaşanan kazaların sonuçlarının çok acı olduğunu belirterek, “Trafikte hiçbir olumsuzlukla karşılaşmamak için, burada böyle bir ihtiyaç duyulduğunu Sinoplular olarak gördük. Bedelini çok acı ödedik. Gencecik insanlarımızı trafiğe kurban ettik. Buna benzer kazaların yaşanmaması için burada trafik sinyalizasyon uygulaması var. Biz de bunun kentimiz için zorunluluk olduğunu duyuyoruz. Onun için bu çalışmalar kapsamında Karayolları Bölge Müdürlüğüne bizim de destek olduğumuzu belirtiyoruz” dedi.



