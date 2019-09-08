Şırnak'ta 13 yaşındaki minik futbolcu derede boğuldu

Şırnak’ın Silopi ilçesine bağlı Babındak köyüne pikniğe giden Avil ailesinin 13 yaşındaki çocuğu Hamza Avil, serinlemek için dereye girdi.

BOĞULARAK HAYATINI KAYBETTİ

Yüzme bilmeyen Avil, akıntıya kapıldı. Aile fertlerinin çığlığını duymasıyla dereden çıkartılan Avil, hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Avil’in hayatını kaybettiği bildirildi.

BARCELONA'DA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETMİŞTİ

Öte yandan küçük Hamza’nın İspanya’nın Barcelona kentinde düzenlenen Costa Brava Futbol Turnuvası’nda Türkiye’yi temsil ettiği ve Uluslararası Yetenek Avcısı Futbol Akademisi’nde (UYAFA) birincilik elde ettiği bildirildi.





















