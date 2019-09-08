taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7122
Euro
6.3056
Altın
1506.71
Borsa
98987.48
Gram Altın
276.749

Şırnak'ta 13 yaşındaki minik futbolcu derede boğuldu

Silopi ilçesinde ailesiyle birlikte gittiği piknik alanında dereye giren 13 yaşındaki çocuk, akıntıya kapılarak boğuldu.

İHA | 08.09.2019 - 21:09..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Şırnak’ın Silopi ilçesine bağlı Babındak köyüne pikniğe giden Avil ailesinin 13 yaşındaki çocuğu Hamza Avil, serinlemek için dereye girdi.

BOĞULARAK HAYATINI KAYBETTİ

Yüzme bilmeyen Avil, akıntıya kapıldı. Aile fertlerinin çığlığını duymasıyla dereden çıkartılan Avil, hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Avil’in hayatını kaybettiği bildirildi.

BARCELONA'DA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETMİŞTİ

Öte yandan küçük Hamza’nın İspanya’nın Barcelona kentinde düzenlenen Costa Brava Futbol Turnuvası’nda Türkiye’yi temsil ettiği ve Uluslararası Yetenek Avcısı Futbol Akademisi’nde (UYAFA) birincilik elde ettiği bildirildi. 
Şırnak'ta 13 yaşındaki minik futbolcu derede boğuldu

Şırnak'ta 13 yaşındaki minik futbolcu derede boğuldu

Şırnak'ta 13 yaşındaki minik futbolcu derede boğuldu

Şırnak'ta 13 yaşındaki minik futbolcu derede boğuldu

Şırnak'ta 13 yaşındaki minik futbolcu derede boğuldu

Şırnak'ta 13 yaşındaki minik futbolcu derede boğuldu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ekrem İmamoğlu: Yenikapı'ya gitmem, utanıyorum

Ekrem İmamoğlu: Yenikapı'ya gitmem, utanıyorum

680
Susamam klibindeki rapçi geri adım attı

Susamam klibindeki rapçi geri adım attı

147
Süleyman Soylu'ndan İstanbul'a kayyum açıklaması

Süleyman Soylu'ndan İstanbul'a kayyum açıklaması

482
Erdoğan, Milli Takım'ı soyunma odasında kutladı

Erdoğan, Milli Takım'ı soyunma odasında kutladı

83
Diziseverler bir de Duygu Kutlu'nun parodilerini izleyin

Diziseverler bir de Duygu Kutlu'nun parodilerini izleyin

50
Ozan Tufan: Artık farklı bir Ozan var

Ozan Tufan: Artık farklı bir Ozan var

63
Türkiye'de sahiller yabancılara kaldı

Türkiye'de sahiller yabancılara kaldı

52
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir