Şırnak’ta asırlık düğün geleneği: Puşilerle renklenen iki günlük şenlik

Şırnak’ta köklü aşiret kültürünün en dikkat çekici unsurlarından biri olan puşi geleneği, düğünlerde tüm canlılığıyla yaşatılıyor.

Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit beldesinde gerçekleştirilen düğünlerde, hem gelin hem de damat tarafının akrabaları farklı renk ve desenlerde puşiler takarak kutlamalara katılıyor.

ASIRLIK GELENEK DÜĞÜNLERDE YAŞATILIYOR

Bölgede yüz yıllardır süregelen bu gelenek, düğünlerin en belirgin sembollerinden biri olarak öne çıkıyor. İki gün, iki gece süren düğünlerde kadınlar yöresel kıyafetleriyle birlikte taktıkları puşilerle halaylara katılıyor, ortaya renkli görüntüler çıkıyor.

Uzungeçit’te düzenlenen düğünlerde neredeyse tüm davetlilerin bu geleneğe uyduğu, gençten yaşlıya herkesin puşi takarak kutlamalara dahil olduğu görülüyor.

GELİN VE DAMAT TARAFI RENKLERLE AYRILIYOR

Düğünlerde puşiler, sadece bir süs değil aynı zamanda tarafları ayırt eden bir gelenek unsuru olarak da kullanılıyor. Gelin ve damat tarafındaki akrabalar farklı desen ve renklerde puşiler takarak hangi aileye mensup olduklarını belli ediyor.

Bu yönüyle puşi, hem sosyal bir kimlik göstergesi hem de kültürel bir aidiyet sembolü olarak önem taşıyor.

İRAN VE IRAK’TAN GELEN MOTİFLERLE SÜSLENİYOR

Bölgede kullanılan puşilerin büyük bölümünün Irak’tan getirildiği, daha sonra yerel motiflerle işlenerek düğünlerde kullanıldığı belirtiliyor. Farklı desen ve renkleriyle dikkat çeken puşiler, düğünlere estetik bir zenginlik katıyor.

Puşilerin fiyatlarının ise kullanılan işçilik ve modele göre 5 bin ile 10 bin lira arasında değiştiği ifade ediliyor.

"İKİ GÜN SÜREN DÜĞÜNLERİN VAZGEÇİLMEZİ"

Uzungeçit beldesinde yaşayan vatandaşlar, puşi geleneğinin düğünlerin en önemli parçası olduğunu belirtiyor. Bölge sakinlerinden Gülizar Yıldırım, puşilerin özellikle düğünlerde gelin ve damat tarafı tarafından takıldığını ifade ederek, bu geleneğin yıllardır sürdüğünü söyledi.

Yıldırım, iki gün süren düğünlerde puşilerin adeta bir kimlik gibi kullanıldığını, yöre kültürünün önemli bir parçası olduğunu dile getirdi.

KÜLTÜREL MİRAS NESİLDEN NESİLE AKTARILIYOR

Şırnak’taki aşiret düğünlerinde yaşatılan puşi geleneği, bölgenin kültürel mirasının önemli bir parçası olarak varlığını sürdürüyor. Renkli görüntülere sahne olan düğünler, hem yerel halk hem de ziyaretçiler için kültürel bir şölen niteliği taşıyor.