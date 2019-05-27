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Şırnak'ta dağlardan kar toplayıp satıyorlar

Köylüler, sıcaklıkların yükselmeye başladığı bugünlerde, topladıkları karları ilçeye getirip satarak geçim kaynağı sağlıyor.

İHA | 27.05.2019 - 10:50..
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Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde termometreler 35 dereceyi gösterince vatandaşlar, hem serinlemek için hem de şifa bulmak için karlı dağlara akın etti.

Şırnak’a bağlı Beytüşşebap ve Uludere ilçelerine akın eden vatandaşlar, dağlarda pancar ve kar topladı. 2 bin rakımlı Suvara Meşa Geçidi'nde kar kuyruğuna giren vatandaşlar, küreklerle pikaplarını karla doldurup Cizre, İdil, Silopi gibi ilçelerde poşetlere koyup satarak geçimini sağlıyor.

İFTARDAN SONRA GÜZEL OLUYOR, PEKMEZLE YİYORLAR

Cizre’den 70 kilometre yol gelen bir vatandaş, sıra bekledikten sonra aracına kar doldurup satmaya başladı. Ali Ayar adındaki vatandaş, "Bu karı Cizre’ye götüreceğim. Orası çok sıcak, torbasının 5 liradan satıyorum ne alırsam kârdır, zaten bedava alıyorum. Çok lezzetli oluyor, özellikle iftardan sonra çok güzel oluyor. Pekmezle yiyorlar." dedi.

Şırnak'ta dağlardan kar toplayıp satıyorlar

AKRABALARINA HEDİYE OLARAK GÖTÜREN VAR

Teter Akdağ adında bir vatandaş ise Silopi’ye akrabalarının yanına gideceğini, eli boş gitmek istemediği için de kar aldığını söyledi.


Şırnak'ta dağlardan kar toplayıp satıyorlar

Şırnak'ta dağlardan kar toplayıp satıyorlar

Şırnak'ta dağlardan kar toplayıp satıyorlar

Şırnak'ta dağlardan kar toplayıp satıyorlar

Şırnak'ta dağlardan kar toplayıp satıyorlar

Şırnak'ta dağlardan kar toplayıp satıyorlar

Şırnak'ta dağlardan kar toplayıp satıyorlar

Şırnak'ta dağlardan kar toplayıp satıyorlar

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