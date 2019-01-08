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Şırnak’ta elektrik trafosu yandı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde aşırı yüklenmeden dolayı elektrik trafosunda yangın çıktı.

İHA | 08.01.2019 - 17:59..
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Şırnak’ta elektrik trafosu yandı

ŞIRNAK

Beytüşşebap Kaymakamlığının karşısında bulunan Kesici Ölçü Kabini aşırı yüklenmeden dolayı yaşanan bir arıza nedeniyle bir anda alev aldı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Dicle Elektrik ve itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

ONARIM ÇALIŞMASI BAŞLADI

Arıza nedeniyle trafonun enerjisini kesen Dicle Elektrik ekipleri, onarım için çalışma başlattı.

Şırnak’ta elektrik trafosu yandı VİDEO

YANGININ SEBEBİ AŞIRI YÜKLENME

Yapılan incelemede arızanın kış şartlarında aşırı yüklenmeden kaynaklandığı tespit edildi.

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